احتفالات الفنون الشعبية بالعام الجديد على البالون وصلاح جاهين والسيرك

نظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان القدير أحمد الشافعي مساء أمس، حفلا فنيا غنائيا بمناسبة الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2024 وأحى الحفل الفرقة القومية للفنون الشعبية والفرقة القومية للموسيقى الشعبية وفرقة تحت ١٨وقدمت الفرق باقة متنوعة من الأغاني الشعبية والاستعراضات وعرض مسرحي للأطفال.



الجزء الأول: قدمه نجوم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ حيث افتتحت الفرقة برنامجها بمقطوعة موسيقية وباقة متنوعة من الأغاني الشعبية بأصوات المطربين عمرو أصلان، مروة فرحات، التنورة للفنان صلاح عبد الظاهر، المطرب محسن الظني، والمطربة وعد المصري، والختام بالمطرب سيد السمان.

احتفالات العام الجديد في قاعة صلاح جاهين



كما شهدت قاعة صلاح جاهين عرض الأطفال "مملكة السحروالأسرار" لفرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبد المنعم محمد رؤية إخراجية عماد عبد العظيم، وقدم نجوم السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طه برنامجهم ليلة رأس السنة بأجمل الفقرات لفنون السيرك المختلفة التي حازت علي اعجاب الجمهور.



وأبدعت الفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمرى فى الجزء الثانى: حيث قدمت نجوم الفرقة مجموعة وباقة متميزة من أشهر استعراضاتها وتابلوهاتها المبدعة وتضمن الموشح،المجوز، الغوازي، الفتوات ، أم الخلول، التنورة، واختتمت برنامجها باستعراض العصايا .



ونجحت فرق البيت والسيرك القومي مع بدايات العام الجديد 2024فى رسم البسمة والفرحة والسعادة على وجوه الجماهير وسط تفاعل أروع وهتافات وتصفيق. كتب – إبراهيم ابورية * تصوير – انجي حسين * ندا سيد.

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