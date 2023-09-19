خالد جلال يناقش خطة العمل فى البيت الفنى للفنون

عقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، اجتماعًا الثلاثاء، مع الفنان أحمد الشافعى رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، للاطلاع ومناقشة الخطة القادمة للبيت.

ووجه رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى بضرورة أن تتضمن الخطة تفعيل الدور الفنى لكافة الفرق التابعة بالبيت، لتحقيق مستوى مشرف من الحراك الفنى يليق بمكانة البيت، لافتًا إلى ضرورة أن تتفق العروض المسرحية المقدمة مع هوية البيت والفرقة الفنية المنتجة للعرض.

من جانبه، أوضح الفنان أحمد الشافعى، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية أن فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية، سيقدمان برنامجهما بالتبادل أسبوعيًا، بجانب إنتاج عدد من العروض المسرحية الجديدة، وإعادة عرض للأعمال التي حققت نجاحًا خلال الفترة الماضية.

تشمل الخطة فيما يخص الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، إعادة عرض مسرحية "شفيقة المصرية" تأليف د. مصطفى سليم وإخراج محمد صابر، وإنتاج جديد لعرضى "عامل قلق" تأليف محمد الزناتى وإخراج إسلام إمام، "صبوحة" تأليف د. سامح مهران وإخراج مازن الغرباوي، إلى جانب برنامجها الفنى لشعبتيها "الآلات الشعبية والإنشاد الدينى" .

وتقدمت فرقة أنغام الشباب عرضين جديدين هما "عزيزة" تأليف شوقى حجاب وإخراج عبدالله سعد، "صلاح جاهين" تأليف أيمن الحكيم وإخراج هانى عبدالهادى، إلى جانب برنامجها الغنائى.

أما فرقة تحت ١٨، فتقدم عرض العرائس الجديد "مملكة السحر والأسرار" تأليف عبدالمنعم محمد، رؤية وإخراج عماد عبدالعظيم، كما تقدم عرضًا مسرحيًا معالجة درامية لـ"الملك سيام وصوت الموسيقى" إخراج محسن رزق.

وتشمل الخطة أيضًا فيما يخص الفرقة الغنائية الاستعراضية، تقديم العرض المسرحى الجديد "قمر بنت الغجر" تأليف محمود مكى وإعداد وإخراج د. عمرو دوارة.

كما يقدم السيرك القومى برنامجه يوميًا، بفقراته المميزة والتى تتضمن أكثر من ١٣ فقرة فنية متنوعة من أخطر وأقوى فنون السيرك، مع التطوير المستمر لفقراته وإدخال فقرات جديدة للبرنامج، وتكثيف عروضه بالمواقع المختلفة.

واستعرضت الخطة العروض المسرحية المزمع إنتاجها، منها "بيت الراوى" تأليف وإخراج ياسين الضوى، "صاحب المقام" تأليف على أبوسالم وإخراج جلال عثمان، "أرض الأحلام" تأليف وإخراج أحمد فؤاد، وضمن استراتيجية البيت في إنتاج عروض فنية موجهة للأطفال، من المزمع إنتاج عرض مسرحي للأطفال من إخراج د. حسام عطا.

جانب من الحدث

جانب من الحدث