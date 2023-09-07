المخرج خالد جلال: مركز الإبداع يضم طلابًا من أرجاء الوطن العربى

قال المخرج خالد جلال، إن المسرح الجامعي في مصر مصدر لأهم النجوم بالحياة الفنية.

وأضاف المخرج خالد جلال خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "توليت مركز الإبداع في بداية إنشائه، لافتاً إلى أنه اقترح على فاروق حسني وزير الثقافة السابق، تدريب الموهوبين بمركز الإبداع، مؤكدًا أن مركز الإبداع يضم طلابا من أرجاء الوطن العربي.

وأشار إلى أنه لم يكن أحد يستطيع أن يتخيل أن يتم تحويل مركز الإبداع لمكان من أجل تدريب الموهوب وتسويقه أيضًا، لافتًا إلى أنه إذا تعلَم الموهوب الغناء، فلا بد أن يعرض هذا الغناء للجمهور، وإذا تعلم استعراض فلا بد أن يعرض هذا الاستعراض، وفي النهاية يأتي عرض التمثيل الذي يقدم كل هذه المهارات مع بعضها.

حضور جميع النجوم عروض مركز الإبداع

وأوضح أنه في كل عرض من تلك العروض كانت مصر كلها تأتي لتشاهد، حيث جاء يوسف شاهين، وعادل إمام، محمود عبدالعزيز، صلاح السعدني، وكل المخرجين بداية من علي بدرخان، مؤكدًا أنه لا يوجد مخرج أو منتج أو نجم في مصر، لم يحضر عروض مركز الإبداع.