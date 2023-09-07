المخرج خالد جلال: ماجد الكدوانى كان يحاول إقناعى بالتمثيل وكنت أرفض

أوضح المخرج خالد جلال، سبب اتجاهه نحو الإخراج، قائلًا: "إن الفنان ماجد الكدواني دائمًا ما كان يقنعني بالتمثيل لكني كنت أرفض".

وأضاف المخرج خالد جلال، خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال عبر قناة القاهرة الإخبارية: "لم يكن ضمن أحلامي أبدًا أن أكون ممثلًا، لكن من الممكن أن أمثل أمام أصدقائي في بعض الأحيان، حيث مثلت أمام صديقي رامي إمام في إحدى المرات، ومرة كلمني الأستاذ وحيد حامد، وعرض عليا دور في مسلسل الجماعة، وكان دور الشيخ محب الدين الخطيب، لافتًا إلى أن المخرج محمد ياسين عندما رأى صورة الشخصية الحقيقية قال هل هذا خالد جلال؟!.

وتابع:" وحيد حامد عارف إني لا أحب التمثيل، لكنه عندما عرض عليا هذا الدور في مسلسل الجماعة نظرًا للتشابه الكبير بيني وبين الشخصية الحقيقية، وافقت فورًا لأني أعتبر ما يقوله الأستاذ وحيد حامد أمرًا".

حياة خالد جلال والإخراج

وأشار إلى أن حياته لم تقتصر على الإخراج فقط، وإنما التدريب أيضًا، لافتًا إلى أنه أخرج أكثر من 80 مسرحية، بالإضافة إلى احتفالات كبيرة، بالإضافة إلى أنه أخرج مسرحًا في القطاع الخاص بشكل كبير جدًا.