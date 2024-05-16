5 شواهد تدل على عودة ياسمين عبدالعزيز والعوضي

عودة أم مجرد صداقة

انفصل كلٍ من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي في نهاية العام الماضي، ودائمًا ما يتصدر الثنائي محركات التواصل الاجتماعي المختلفة، وشغل هذا الأمر بال الكثيرون من الجمهور، ممن يحبونهم ويتمنون رؤيتهم سويًا باستمرار، خاصًة بعد ظهور الثنائي في أكثر من لقاء تلفزيوني وإعلانهما أنهما لا زال يحبان بعضهما البعض.

ويرصد “الدستور” شواهد تؤكد عودة ياسمين عبدالعزيز والعوضي، في سياق السطور التالية

بعد مرور ما يقرب من أسبوع على الانفصال الذي وقع بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، بعد زواج استمر لأكثر من 4 سنوات، ألغت الفنانة ياسمين عبدالعزيز المتابعة للحساب الرسمي لزوجها السابق الفنان أحمد العوضي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام"، ليرد عليها العوضي بنفس الفعل.

شواهد تؤكد عودة ياسمين عبدالعزيز والعوضي

ومنذ حديث الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن الفنان أحمد العوضي، مع الإعلامية إسعاد يونس، وحبها الشديد له، وأنه الحب الحقيقي في حياتها، عاد الثنائي لمتابعة بعضهما من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

بعد نجاح أحد الحملات الإعلانية للفنانة ياسمين عبدالعزيز، قرر زوجها السابق أحمد العوضي أن يهنئها بهذا النجاح، ولكن بدلعه الذي اعتاد أن يلقبه به أثناء زواجهما.

وردت عليه ياسمين عبدالعزيز بـ"عوضيكو"، كما كانت تراه وقت زواجهما.

كل هذه الأمور جعلت الجمهور يخمن أن الثنائي عادا لبعضهما البعض دون الإعلان عن هذا للجمهور، بالإضافة إلى حديث عالمة الفلك ليلي عبداللطيف عن قرب عودتهما.

حديث الفنانة ياسمين عبدالعزيز أثناء تواجدها مع صاحبة السعادة عن حبها للحب، وأنها لا تسطيع أن تظل سينجل طوّال الوقت بعد الإنفصال مباشرة.

ياسمين عبدالعزيز وانفصالها عن العوضي

يُجدر الإشارة إلى أنه في يوم عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كشفت عن انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، والذي كان في نهاية عام 2023، من خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.