الإثنين 19 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش

مسار إجباري
مسار إجباري

ينتظر متابعو الدراما المصرية والعربية انطلاق مسلسل مسار إجباري، الذي من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في سباق دراما مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل مسار إجباري

بدأ نجوم مسلسل مسار إجباري في تصوير حلقاته منذ عدة شهور، إلا أنه من المقرر الأستمرار في أستمرار أعمال  التصوير خلال  الأيام الأولى من شهر رمضان 2024.

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ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل مسار إجبارى، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الاذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.

قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024 في إطار حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء.

ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ولكن حين يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

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أبطال مسلسل مسار إجباري

يتكون فريق عمل مسلسل مسار إجباري من عدة نجوم وهم:

  • أحمد داش
  • عصام عمر
  • بسمة
  • صابرين
  • مي الغيطي
  • ياسمينا العبد
  • نور إيهاب
  • جوري بكر
  • رشدي الشامي
  • محمود البزاوي
  • خالد الصاوي
  • محمد لطفي

أبرم المعالجة الدرامية لمسلسل مسار إجباري باهر دويدار، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج نادين خان.

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