الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 |watch it تطرح البوسترات الدعائية لمسلسل "مسار إجباري"

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

طرحت منصة watch it الرقمية البوسترات الدعائية لمسلسل “مسار إجباري” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

عصام عمر مسار إجباري 
احمد داش مسار إجباري 

وكشفت منصة watch it عن البوسترات الدعائية والمنفردة لأبطال العمل وظهر كلا من نجمي العمل أحمد داش وعصام عمر في أول بطولة مطلقة لهم في موسم رمضان 2024 وظهر نجوم العمل بشخصياتهم المختلفة المقرر تجسيدها خلال الأحداث. 

صابرين مسار إجباري 
بسمة مسار إجباري 

ويعد مسلسل “مسار إجباري” أحد الإنتاجات الحصرية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وأولى إنتاجاتها في عالم الدراما التلفزيونية. 

وتراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب وتعاقدت فرقة مسار إجباري على غناء تتر العمل الذي يعد من الأعمال المنتظرة في شهر رمضان المقبل 2024. 

مي الغيطي مسار إجباري 
مسار إجباري 
محسن منصور مسار إجباري 
مسار إجباري 

قصة مسلسل مسار إجباري 

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق، ويظهر عصام عمر، بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش، فيُجسِّد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع، ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من أب واحد، وهم حسن وحسين عكس يعض تمامًا في كل شئ، حتى أن أحدهما طالب في إحدى الجامعات والآخر يعمل ميكانيكي، وبعد الوفاة يكتشف الثنائي الأمر وأنهما أشقاء ويتورط الأشقاء في جريمة قتل لفتاة وهو الأمر الذي يضطرهما للتعاون معًا. 

رشدي الشامي مسار إجباري 
جوري بكر مسار إجباري 

أبطال مسلسل مسار إجباري 

مسار إجباري من بطولة عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة ونور محمود ورشدي الشامي ومحسن منصور  ونورين أبو سعدة، معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، إخراج: نادين خان.

نور محمود مسار اجباري
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