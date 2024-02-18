دراما رمضان 2024.. 3 كتاب جدد في "الكبير أوي 8"

يواصل النجم أحمد مكي وأبطال الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل، حيث قطع المخرج أحمد الجندي شوطا كبيرا في تصوير العمل الذي ينافس بقوة ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

وتصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، التريند منذ طرح البرومو الدعائي للعمل الذي شهد جرعة كوميدية مكثفة لأبطاله.

ويشهد الجزء الثامن والأخير من مسلسل الكبير أوي عدة تغييرات في الأحداث كما يتناول العمل العديد من الاسكتشات الكوميدية التي تجذب المشاهدين.

كما يشهد الجزء الثامن تغييرات في المحتوى الدرامي للعمل بعد أن تم الاستعانة بعدد من الكتاب الجدد وهم أحمد سعد والي وإبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، حيث يشاركون في كتابة عدد من حلقات المسلسل تحت إشراف النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي.



وقطع الفنان أحمد مكي وأبطال مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن شوطًا كبيرًا في التصوير، حيث من المنتظر أن يرفع المخرج أحمد الجندي شعار الفركش خلال أسبوعين، ليتفرغ بشكل كامل لعمليات مونتاج ومكساج الحلقات؛ لتكون جاهزة للعرض.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن من المقرر عرضه بشكل حصري على شبكة قنوات ON خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة.

ويشهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ظهور عدد من ضيوف الشرف، منهم الفنانة أمينة خليل، والتي تظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصًا شخصية الكبير.

كما يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف أيضًا ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، وانتهت الفنانة شيماء سيف من تصوير مشاهدها في الجزء الثامن من مسلسل “الكبير أوي".

ويواصل المخرج أحمد الجندي ترشيح النجوم المشاركين في المسلسل كضيوف شرف، حيث من المتوقع أن تشمل القائمة أكثر من 20 ضيفًا من نجوم الفن.

كان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم، منهم رحمة أحمد، محمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.