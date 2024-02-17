دراما رمضان 2024|طرح البوستر التشويقي لمسلسل "جودر" من بطولة ياسر جلال

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البوستر الدعائي والتشويقي لمسلسل “جودر” من بطولة الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

دراما رمضان 2024

وتصدر النجم ياسر جلال البوستر الخاص بالعمل الذي من المنتظر ان ينافس بقوة ضمن الماراثون الدرامي الجديد.

وظهر ياسر جلال بلوك جديد ومختلف اشبه بامراء وملوك حواديت الف ليلة وليلة.

وروجت منصة watch it لمسلسل جودر من حكايات الف ليلة وليلة عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

البوستر التشويقي لمسلسل جودر من بطولة ياسر جلال

ويعد مسلسل جودر من الأعمال الاسطورية المنتظرة والمأخوذة عن حكايات الف ليلة وليلة والتي كتبها المؤلف انور المغيث بصورة عصرية تتناسب مع العصر الحالي.

قصة مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 حول حكاية جودر الصياد الذي يصبح من أغنى أغنياء الدولة.

ويلعب الفنان ياسر جلال شخصية جديدة ومختلفة عن باقي أدواره السابقة في عالم الدراما حيث إنه يلعب دور "جودر الصياد" وهو الشقيق الأصغر للأخوين وهما سليم وسالم، ويدخل شقيقا جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له.

وجودر هو ابن لتاجر كبير يدعى عمر وتكشف الحكاية عن ما حدث له ولأخويه بعد رحيل والده، فجودر الصياد كان بارًا بأمه ومحبًا لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل ألف ليلة وليلة المعروف حاليًا باسم "جودر" يشارك في بطولته بجانب النجم الكبير ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنا، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ويضم 15 حلقة.

حلقات مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل جودر ينتمي إلى مسلسلات الـ15 حلقة، حيث سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قد يهمك أيضا: