دراما رمضان 2024 |تفاصيل دور جوري بكر في مسلسل مسار إجباري

تواصل الفنانة جوري بكر تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

تفاصيل دور جوري بكر في مسلسل مسار إجباري

وعلمت الدستور أن جوري بكر تلعب دور محامية فاسدة تتلاعب بالقانون لصالح موكليها لكسب القضايا لتحقيق أكبر مكسب والحصول على مبالغ طائلة وذلك ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري حيث قامت جوري بكر بالاستعانة بمحاميها الخاص لمعايشة تفاصيل المهنة ومعرفة عدد من التفاصيل الخاصة بمهنة المحاماة لتكوين خلفية عن الشخصية التي تلعبها ضمن أحداث المسلسل.

وأوشكت جوري بكر على الانتهاء من تصوير دورها بالعمل حيث انتهت من بعض المشاهد الخارجية للعمل بمنطقة السيدة زينب وطرحت الشركة المتحدة بوستر منفرد للقنانة جوري بكر كشف عن لوك الشخصية التي تلعبها ضمن أحداث العمل.

ويعد مسار إجباري أولى إنتاجاتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي تمنح خلاله كلا من عصام عمر واحمد داش فرصة البطولة المطلقة يأتي ذلك في إطار دعم الشركة المتحدة للمواهب الشابة.

وتراهن المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام اذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب وتعاقدت فرقة مسار إجباري على غناء تتر العمل الذي يعد من الأعمال المنتظرة في شهر رمضان المقبل 2024.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق، ويظهر عصام عمر، بشخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية ومتفوق في دراسته ويعتمد عليه زملاؤه، وتلعب الفنانة صابرين دور والدته، أما الفنان أحمد داش، فيُجسِّد دور شاب متطلع للمستقبل ويفكر في جلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع، ولكن يتعرض لظروف صعبة تغير مسار حياته.

ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من أب واحد، وهم حسن وحسين عكس يعض تمامًا في كل شئ، حتي أن أحدهما طالب في إحدى الجامعات والآخر يعمل ميكانيكي، وبعد الوفاة يكتشف الثنائي الأمر وانها اشقاء ويتورط الأشقاء في جريمة قتل لفتاة وهو الأمر الذي يضطرهم للتعاون معًا.

أبطال مسلسل مسار إجباري

مسار إجباري من بطولة عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة ونور محمود ورشدي الشامي ومحسن منصور ونورين أبو سعدة، معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، إخراج: نادين خان.