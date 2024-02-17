دراما رمضان 2024 |انتهاء تصوير 90 ٪ من مشاهد مسلسل "الحشاشين"

أوشك النجم كريم عبد العزيز وصناع المسلسل الدرامي الجديد “الحشاشين” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على الانتهاء من تصويره بالكامل.

وعلمت الدستور أن المخرج بيتر ميمي انتهى من تصوير 90 % من مشاهد العمل حيث تم انجاز كافة مشاهد المعارك وعدد كبير من المشاهد الخارجية والداخلية للعمل في مختلف اللوكيشنات الخاصة بالمسلسل.

وحصد برومو مسلسل “الحشاشين” على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد بعد طرحه أمس على كافة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحقق العمل ما يقرب من مليون مشاهدة في ساعات.

دور كريم عبد العزيز في الحشاشين

ويظهر النجم كريم عبد العزيز خلال أحداث العمل، بدور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ" الحشاشين "، ليخوض صراعات ومواجهات.

وجدد الثنائي بيتر ميمي وكريم عبدالعزيز، التعاون بينهما في سباق دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل "الحشاشين"، من إنتاج سينرجي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتناول "الحشاشين" قصه تاريخية تدور قبل ألف عام، وهي مستوحاة من أحداث تاريخية، وعن شخصيات حقيقية، منها شخصية حسن الصباح المرعبة.

وتدور قصة المسلسل حول فرقة "الحشاشين" التي تنتمي إلى الطائفة الإسماعيلية الباطنية التي يصفها المؤرخ محمد عبدالله عنان، بأنها أعظم جمعية سرية ثورية عرفها الإسلام، ولبثت زهاء قرن ونصف القرن تبث الرعب في الدول الاسلامية من فارس إلى الشام واستطاعت أن تحشد جموع البسطاء والدهماء باسم الدين لتحقيق أغراض سياسية.

واعتمدت جماعة "الحشاشين" في محاربة خصومها أسلوب الاغتيال الخفي المنظم.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل “الحشاشين” من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف.