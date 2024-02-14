الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خالد الكمار يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

عتبات البهجة
عتبات البهجة

أعلن الموسيقار خالد الكمار عن وضعه الموسيقى التصويرية لمسلسل “عتبات البهجة” للنجم يحيى الفخراني والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وكتب الكمار من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقا: "خطوة تعني لي الكثير بشكل شخصي. كان دايما لما حد يسألني نفسك تشتغل مع مين؟ أقول يحيى الفخراني بلا تردد. وها هي اللحظة قد جاءت. 

وقال الموسيقار خالد الكمار في تصريحات خاصة لـ الدستور إنه سعيد بهذه التجربة التي تعد من اهم تجاربه في الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية. 

وأضاف أنه فخور بالتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة " فهي خطوة كان ينتظرها كثيرا. 

ووعد الجمهور بتقديم عمل مختلف يليق جمهور الدراما المصرية في رمضان وبفنان بحجم النجم يحيى الفخراني. 

وأطلقت شركة العدل جروب، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة" استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2024 وذلك بعد طرحه عبر الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية Watch it على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور قصة مسلسل "عتبات البهجة" حول الفنان الكبير يحيي الفخراني، الذي يظهر بشخصية وكيل وزارة سابق، ولديه عدد من الأحفاد، ويتحدث المسلسل عن علاقته بهم، وما سيحدث له بسبب التكنولوجيا التي يتعامل بها لأول مرة، رغبًة منه في التواصل مع أحفاده والتقرب منه، فيتورط في عدد من المشاكل وستكون أحداث المسلسل بشكل لايت وكوميدي، إضافة إلى مشاركة الفنانة جومانة مراد البطولة معه، حيث تجسد دور فتاة شعبية وتتعرف عليه وتشاركه في العمل لكونه يجسد شخصية أنفلونسر شهير أيضًا.

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة:


يحيى الفخراني
جومانا مراد
صلاح عبدالله
عنبة
خالد شباط
صفاء الطوخي
سماء إبراهيم
هشام إسماعيل
وفاء صادق
حازم إيهاب
يوسف عثمان
ليلى عزالعرب
علاء مرسي
معالجة درامية مدحت العدل
إخراج مجدي أبوعميرة
إنتاج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

خالد الكمار الموسيقار خالد الكمار عتبات البهجة مسلسل عتبات البهجة مسلسلات رمضان 2024

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