"watch it" تفاجئ جمهور يحيى الفخرانى بشخصيته فى "عتبات البهجة"

أطلقت شركة العدل جروب، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإعلان التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة" استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2024 وذلك بعد طرحه عبر الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية Watch it على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدور قصة مسلسل "عتبات البهجة" حول الفنان الكبير يحيي الفخراني، الذي يظهر بشخصية وكيل وزارة سابق، ولديه عدد من الأحفاد، ويتحدث المسلسل عن علاقته بهم، وما سيحدث له بسبب التكنولوجيا التي يتعامل بها لأول مرة، رغبًة منه في التواصل مع أحفاده والتقرب منه، فيتورط في عدد من المشاكل وستكون أحداث المسلسل بشكل لايت وكوميدي، إضافة إلى مشاركة الفنانة جومانة مراد البطولة معه، حيث تجسد دور فتاة شعبية وتتعرف عليه وتشاركه في العمل لكونه يجسد شخصية أنفلونسر شهير أيضًا.

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة:

يحيى الفخراني

جومانا مراد

صلاح عبدالله

عنبة

خالد شباط

صفاء الطوخي

سماء إبراهيم

هشام إسماعيل

وفاء صادق

حازم إيهاب

يوسف عثمان

ليلى عزالعرب

علاء مرسي

معالجة درامية مدحت العدل

إخراج مجدي أبوعميرة

إنتاج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبوعميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" 2002، و"يتربى في عزو" 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل معًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

قصة وأحداث مسلسل عتبات البهجة

“عتبات البهجة” تدور قصته في إطار 15 حلقة، المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبدالمجيد ويظهر الفخراني خلال العمل بدور وكيل وزارة الصناعة الذي أصبح على المعاش، ويدخل في مفارقات كوميدية رفقة أحفاده ضمن الأحداث، وتورطه في عالم التكنولوجيا بسبب أحفاده ليصبح أنفلونسر شهيرًا.