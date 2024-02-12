الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024: أبطال وصناع "عتبات البهجة" ليحيى الفخراني (إنفوجراف)

يحيى الفخراني من
يحيى الفخراني من كواليس عتبات البهجة

يواصل الفنان الكبير يحيى الفخراني تصوير مشاهد وأحداث مسلسله التلفزيوني الجديد “عتبات البهجة” المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024.

ويرصد “الدستور” في الإنفوجراف التالي أبطال وصناع مسلسل "عتبات البهجة".

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة:

  • يحيى الفخراني
  • جومانا مراد
  • صلاح عبد الله
  • عنبة
  • خالد شباط
  • صفاء الطوخي
  • سماء إبراهيم
  • هشام إسماعيل
  • وفاء صادق
  • حازم إيهاب
  • يوسف عثمان
  • ليلى عزالعرب
  • علاء مرسي
  • معالجة درامية مدحت العدل
  • إخراج مجدي أبوعميرة
  • إنتاج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبوعميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" 2002، و"يتربى في عزو" 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة". 

قصة وأحداث مسلسل عتبات البهجة

“عتبات البهجة” تدور قصته في إطار 15 حلقة المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد ويظهر الفخراني خلال العمل بدور وكيل وزارة الصناعة الذي أصبح على المعاش، ويدخل في مفارقات كوميدية رفقة أحفاده ضمن الأحداث، وتورطه في عالم التكنولوجيا بسبب أحفاده ليصبح أنفلونسر شهير.

حيى الفخراني النجم يحيى الفخراني يحيي الفخرانى دراما شهر رمضان الدستور مسلسل عتبات البهجة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عتبات البهجة

مواد متعلقة

نسمة محجوب تطلق كليب "حبيتك" بمناسبة عيد الحب (فيديو)

WATCH IT تطرح 7 بوسترت لأبطال مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج (صور)

رمضان 2024.. المتحدة تكشف عن الإعلان التشويقي لـ "مسار إجباري" (فيديو)

تفاصيل مسلسل صبا مبارك الرمضاني "لحظة غضب" (إنفوجراف)

تفاصيل مسلسلي "صيد العقارب" و"جودر" ببرنامج مساء DMC (فيديو)

دراما رمضان 2024: أبطال وصناع "سر إلهي" للفنانة روجينا (إنفوجراف)

دراما رمضان 2024.. 7 صور لنسرين أمين داخل كواليس "بابا جه"

دراما رمضان 2024.. محمد علي رزق يروج لمسلسل "جودر"

الأكثر قراءة

كتلة الحوار تطالب بطرد السفير الإسرائيلى من مصر وتعليق اتفاقية السلام

القاهرة الإخبارية: مصر تتابع الموقف فى رفح ومستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات

تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف شركة خالدة للبترول

الفنان محمود عامر في أول ظهور بعد زواجه: "ربنا طبطب على قلبي"

كشف لغز ارتفاع أسعار البنزين.. كم لتر يستخرج من برميل النفط؟

رد حاسم على المشككين فى جودة عمليات تطوير القاهرة التاريخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال