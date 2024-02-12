دراما رمضان 2024: أبطال وصناع "عتبات البهجة" ليحيى الفخراني (إنفوجراف)

يواصل الفنان الكبير يحيى الفخراني تصوير مشاهد وأحداث مسلسله التلفزيوني الجديد “عتبات البهجة” المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2024.

ويرصد “الدستور” في الإنفوجراف التالي أبطال وصناع مسلسل "عتبات البهجة".

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة:

يحيى الفخراني

جومانا مراد

صلاح عبد الله

عنبة

خالد شباط

صفاء الطوخي

سماء إبراهيم

هشام إسماعيل

وفاء صادق

حازم إيهاب

يوسف عثمان

ليلى عزالعرب

علاء مرسي

معالجة درامية مدحت العدل

إخراج مجدي أبوعميرة

إنتاج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبوعميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" 2002، و"يتربى في عزو" 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

قصة وأحداث مسلسل عتبات البهجة

“عتبات البهجة” تدور قصته في إطار 15 حلقة المسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد ويظهر الفخراني خلال العمل بدور وكيل وزارة الصناعة الذي أصبح على المعاش، ويدخل في مفارقات كوميدية رفقة أحفاده ضمن الأحداث، وتورطه في عالم التكنولوجيا بسبب أحفاده ليصبح أنفلونسر شهير.