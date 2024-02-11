تفاصيل مسلسل صبا مبارك الرمضاني "لحظة غضب" (إنفوجراف)

تشارك الفنانة الأردنية صبا مبارك في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “لحظة غضب” لتنافس به بقوة في موسم دراما رمضان 2024 خاصة بعد النجاح الكبير التي حققه بمسلسل “بين السطور” والمعروض حاليا عبر قناة ON الفضائية.

وتسعى صبا بمسلسلها الجديد “لحظة غضب” أن تتفوق على ذاتها وتحقق نجاحا كبيرا خاصة بعد ردود الأفعال القوية من قبل الجمهور المصري والعربي والتي حققتها بمسلسل “بين السطور” .

ويرصد الدستور في الإنفوجراف التالي صناع وأبطال مسلسل لحظة غضب

ويعتبر “لحظة غضب” أحدث أعمال منصة WATCH IT الرقمية والمقرر عرضه عبر المنصة خلال شهر رمضان المقبل.

“لحظة غضب” يشارك في بطولته بجانب النجمة صبا مبارك كل من الفنان محمد شاهين، والفنان على قاسم، وعدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف.

ويواصل صناع وأبطال مسلسل “لحظة غضب" في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل والمكون من 15 حلقة فقط على قدم وساق وذلك لسرعة الانتهاء من أولى حلقاته الأيام المقبل تمهيدا لجاهزيه العمل لعرضه للجمهور بموسم رمضان المقبل.

وطرحت منصة watch it البوستر التشويقي الأول لمسلسل" لحظة غضب" واتسم البوستر الدعائي الأول للمسلسل بالتشويق والغموض.

مسلسل بين السطور

ويعرض في الوقت الحالي للنجمة صبا مبارك مسلسل "بين السطور" وهو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، ويشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصري وعدد أخر من الفنانين.

المسلسل معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

يتناول “بين السطور” حياة الإعلامية هند سالم، وتجسدها النجمة صبا مبارك، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، التي تبدو موضع حسد وغيرة من الآخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تهدد حياتها وزواجها.