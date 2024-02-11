الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يدعم القضية الفلسطينية.. القصة الكاملة لمسلسل "مليحة" في رمضان

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

يواصل صناع وأبطال مسلسل “مليحة” تصوير مشاهد وأحداث العمل والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

قصة وأحداث مسلسل مليحة

مسلسل مليحة يعتبر أولى الأعمال التلفزيونية المصرية التي تناقش القضية الفلسطينية وتدور احداثه حول حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة والتي تجدسها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس وكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد احداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

وتتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم الذي يجسد دوره الفنان محمد دياب على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون العودة إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، لتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة.

وتتوالى الأحداث في اطار من التشويق والاثارة حول عدد من الأسئلة وهي: فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى مليحة في مصر؟ وهل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين التي تعرضت له في وطنها؟

ومن المقرر عرض مسلسل مليحة عبر إحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

مسلسل “مليحة” تقدمه الشركة المتحدة بالتعاون مع شركة DS+ ويشارك في بطولته كل من الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان ومرة أنور وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير من نجوم فلسطين والوطن العربي للعمل الذي سيكون مفاجأة الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

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