السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامى صبرى يطرح ميدلى لـ3 أغنيات من ألبوم "النهايات أخلاق" (فيديو)

رامي صبري وشريف فهمي
رامي صبري وشريف فهمي

شارك النجم رامي صبري جمهوره فيديو جديدًا لـ"ميدلي" مع عازف الجيتار شريف فهمي قدم فيه 3 أغانٍ من ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" الذي أطلقه مطلع العام الجاري.

وضم الميدلي، الذي جمع رامي صبري وشريف فهمي كلًا من أغنية "بين الحيطان" و"بحكي عليكي" و"جت سليمة" بعد أن حققت تلك الأغنيات نجاحًا كبيرًا وقت إطلاق الألبوم.

وكانت أغنية "بين الحيطان" حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها الفترة الماضية من ألبوم "النهايات أخلاق"، وتصدرت ترندات اليوتيوب، محققة نسب مشاهدات عالية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

وقدم رامي صبري أغنية بحكي عليكي من ألحان مدين، وكلمات أحمد علي موسى، وتوزيع أمين نبيل وحقق بها مشاهدات عالية على موقع يوتيوب، وأغنية "جت سليمة" من كلمات أحمد على موسى وألحان رامي صبري وتوزيع مكس مستر طارق توكل وجيتار شريف فهمي.

النجم رامي صبري رامى صبرى عازف الجيتار شريف فهمي النهايات أخلاق بين الحيطان بحكي عليكي أغنية “بين الحيطان”

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