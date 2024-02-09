الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة والقنوات الناقلة

موعد عرض مسلسل بين
موعد عرض مسلسل بين السطور

شهد مسلسل “بين السطور” الذي يخوض بطولته كل من النجمة الأردنية صبا مبارك، والمطرب أحمد فهمي نجاح كبير منذ عرض اولى حلقاته الفترة الماضية.

وحقق مسلسل بين السطور ردود أفعال قوية بين الجمهور المصري والعربي وتزداد متابعة المسلسل بالتزامن مع تصاعد احداثه خاصة وأن المسلسل يحتوي على أحداث شيقة وغامضة حول جريمة قتل.

واستطاع مسلسل بين السطور ان يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالإضافة إلى تصدره تريند محرك البحث العالمي “جوجل”.

 

موعد عرض مسلسل بين السطور

ويعرض مسلسل بين السطور عبر مجموعة قنوات ON الفضائية في أيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع وذلك في المواعيد الأتية:

 

موعد عرض مسلسل بين السطور على قناة ON العامة

ويعرض مسلسل بين السطور عبر قناة أون العامة في ثلاثة مواعيد وهي:

  • العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباح اليوم التالي من البث الأول.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي من البث الأول.

موعد عرض مسلسل بين السطور على قناة ON DRAMA

ويعرض مسلسل بين السطور عبر قناة أون دراما في ثلاثة مواعيد وهي:

  • العرض الأول في تمام الساعة العاشرة مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي من البث الأول.
  • الإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم التالي من البث الأول.

مستوحى من مسلسل كورى.. "بين السطور" يتصدر الترند

قصة مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه حول الإعلامية هند سالم التي تجسدها الفنانة صبا مبارك والتي تتعرض لعقبات عديدة في حياتها الشخصية والمهنية وتتورط في جريمة قتل بعد ان استضافت حبيبها السابق وهو لاعب رماية مشهور ويجسده الفنان محمد علاء والذي قتل عقب اللقاء واثيرت الشكوك حولها خاصة وانهما كانا يتقابلا قبل وفاته مباشرة وهي متزوجة من المطرب أحمد فهمي الذي يجسد شخصية محامي يدعى “حاتم” وتتصاعد الأحداث.

 

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل بين السطور يشارك في بطولته بجانب صبا مبارك وأحمد فهمي كل من:

  • الفنان محمد علاء.
  • الفتات وليد فواز.
  • الفنانة ناردين فرج.
  • الفنان باسل الزارو.
  • الفنان علي الطيب.
  • الفنانة دنيا المصري.
  • الفنان عمرو جمال.
  • الفنان مصطفى سلامة.
  • الفنان أيمن عزب.
  • الفنانة سلوى محمد علي.
  • الفنانة ليلى عز العرب.
  • الفنان عمر شرقي.
  • المسلسل من إخراج وائل فرج.
مسلسل بين السطور موعد عرض مسلسل بين السطور صبا مبارك أحمد فهمي المطرب أحمد فهمي قناة on

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