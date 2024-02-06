الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الكاثوليكي للسينما" يكرم منى زكي وخالد النبوي بدورته الـ72

الكاثوليكي للسينما
الكاثوليكي للسينما

يقيم المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، في الثالث والعشرين من فبراير المقبل، احتفالية لتكريم رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بناء في خدمة المجتمع المصري.

وقد اختارت اللجنة العُليا للمهرجان الفنانين وصُناع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الثانية والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان، وهي كالتالي:

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي جائزة التميز الإعلامي لمشواركم الإعلامي الثري، والفنان خالد النبوي جائزة أحسن ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل «رسالة الإمام».

والفنانة مني زكي جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي عن دورها في مسلسل «تحت الوصاية».

وتقام الاحتفالية الجمعة الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

الكاثوليكي الكاثوليكي المصري للسينما المجتمع المصري منى زكي الفنانة منى زكي عمرو الليثي

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