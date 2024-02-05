الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. قائمة أبطال مسلسل "بدون سابق إنذار"

أبطال وصناع مسلسل
أبطال وصناع مسلسل بدون سابق إنذار

يواصل صناع وأبطال مسلسل “بدون سابق إنذار" تصوير مشاهد وأحداث العمل بقيادة المخرج هاني خليفة استعدادا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

واستقر صناع المسلسل على اسم “بدون سابق إنذار” ليكون الاسم النهائي للعمل بعد أن كان يحمل اسم “الساعة 5” ويرصد “الدستور” في السطور التالية قائمة أبطال العمل المبدئية:

  • الفنان آسر ياسين
  • الفنانة عائشة بن أحمد
  • الفنان أحمد خالد صالح
  • الفنانة جهاد حسام
  • الفنان أحمد علي ماهر
  • الفنانة نهال عنبر
  • تأليف ألمي كفارنة
  • إخراج هاني خليفة
  • إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وقالت مصادر مطلعة لـ“الدستور”، إن آسر ياسين يظهر خلال أحداث مسلسل “بدون سابق إنذار" بشكل جديد ومختلف حيث يظهر بشخصية يعمل مهندس ويواجه العديد من التحديات والصعوبات في حياته الشخصية والمهنية أبرزها اصابة نجله بمرض السرطان بعد أن رزق به بعد فترة طويلة من الانتظار برفقة زوجته التي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد والذي كان سبب كبير في توتر علاقتهم الزوجية قبل الولادة.

ويتضمن مسلسل “بدون سابق إنذار” 15 حلقة فقط، ومن المتوقع عرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل، ينتمى لنوعية أعمال الاثارة والتشويق ويحكى قصة قصة ماجد وليلي وهما زوجين ينتظران مولدهما الأول يقعان في الكثير من الأزمات.

آخر أعمال أسر ياسين التلفزيونية

يذكر أن آسر ياسين فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران،  وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

بدون سابق إنذار مسلسل “بدون سابق إنذار دراما رمضان 2024 هاني خليفة آسر ياسين الكتيبة 101

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