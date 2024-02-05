الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. قائمة أبطال مسلسل روجينا الجديد "سر إلهي"

روجينا
روجينا

تواصل الفنانة روجينا تصوير مشاهد وأحداث مسلسلها التلفزيوني الجديد “سر إلهي” والتي تخوض به البطولة المطلقة والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل سر إلهي

ويعد مسلسل “سر إلهي" ضمن قائمة مسلسلات ذات الـ 15 حلقة ويرصد “الدستور” في السطور التالية القائمة النهائية لأبطال مسلسل “سر إلهي”:

  • الفنانة روجينا
  • الفنان أحمد مجدي
  • الفنانة رنا رئيس
  • الفنانة مى سليم
  • الفنان محمد ثروت
  • الفنانة نهى عابدين
  • الفنان محمود الحديني
  • الفنان صلاح عبد الله
  • الفنان أحمد بدير
  • الفنانة ميمي جمال
  • الفنان أحمد سلامة
  • الفنان محسن منصور
  • الفنانة رشا مهدي
  • الفنان مراد مكرم
  • الفنان محمود حجازي
  • الفنانة مريم أشرف زكي
  • الفنان يوسف الأسدي
  • إنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
  •  تأليف أمين جمال
  • وإخراج رؤوف عبد العزيز

أحداث مسلسل سر إلهي تنتمي إلى الحارة الشعبية وهي الفنانة روجينا ومن ثم تدخل في عدد من الصراعات  لتتزوج من الفنان محمد ثروت، وتتصاعد أحداث المسلسل الذي ينتمي إلى أحداث الكوميدي الاجتماعي.

مسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته أحمد صفوت، لوسى، سميحة أيوب، محمد لطفى، ويزو وعدد آخر من الفنانين، و"ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضى 2023.

آخر أعمال روجينا التلفزيونية

وكان آخر أعمال روجينا مسلسل" ستهم" فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعبت،  بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وضيف الشرف اياد نصار وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهي دراما رمضان 2024 موسم دراما رمضان روجينا الفنانة روجينا

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