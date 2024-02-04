حدوتة منسية.. هشام إسماعيل يشتري مزرعة عجول في الحلقة 7

شهدت الحلقة 7 من مسلسل حدوتة منسية الذي تخوض بطولته النجمة سوسن بدر والمعروض عبر فضائية CBC ومنصة WATCH IT الرقمية تصاعد كبير في الأحداث وتطورات كبيرة بين أبطال العمل.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل حدوتة منسية

تضمنت أحداث الحلقة 7 من مسلسل حدوتة منسية بداية مشروعات جديدة لعدد من أبطال العمل حيث قام الفنان هشام إسماعيل الذي يجسد شخصية تدعى “هاشم” بشراء مزرعة لتربية وبيع العجول فيما قامت الفنانة ريم سامي التي تجسد شخصية تدعى تقى" بشراء محل جديد وتنوي لفتحه محل كوافير حريمي وبدأت في التجهيزات الخاصة به تمهيدا لافتتاحه بشكل رسمي.

وقام محمود حجازي الذي يجسد شخصية تدعى “نوح” بالتركيز في عمله رفقة الفنان أحمد صيام والذي يجسد شخصية تدعى “الحاج حلمي” وذلك بعد ان فشل في السفرر للخارج والهجرة الغير شرعية.

وانضم "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر إلى قائمة الأكثر مشاهدة عبر WATCH IT الرقمية، وذلك بعد ساعات من طرح أولى حلقاته عبر المنصة أمس الجمعة.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

وتعرض حلقات مسلسل حدوتة منسية عبر التلفزيون عبر قناة CBC الفضائية، إضافة لعرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية من السبت إلى الأربعاء في التوقيتات التالية:

قناة CBC العامة في الثامنة مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحا والساعة 12 ظهرا.

قناة CBC دراما في الساعة 11 مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحا والساعة 4 مساء.

قصة وأحداث مسلسل حدوتة منسية

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

أبطال وصناع مسلسل حدوتة منسية

"حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.