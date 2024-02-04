"وقت إضافى".. موعد عرض فيلم الصاوى وعمرو عبدالجليل بالسينمات

ينتظر كل من خالد الصاوي وعمرو عبدالجليل طرح فيلمهما السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "وقت إضافي" للجمهور بدور العرض السينمائية.

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائية في مختلف أنحاء مصر فيلم “وقت إضافي” خلال شهر فبراير الجاري.

وتدور أحداث فيلم “وقت إضافي” في قالب تشويقي حول ثلاثة نصابين يجتمعون في منتجع صحي للأثرياء، وهناك تتوالى المفاجآت.

يشار إلى أن فيلم "وقت إضافي" فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أسامة عمر، وإنتاج فيلم كرافت وبطولة خالد الصاوي وعمرو عبدالجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.

وشارك خالد الصاوي مؤخرًا في عالم السينما من خلال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، والذي حقق إيرادات ضعيفة تزامنًا مع عرض عدد من الأفلام الجديدة التي تصدرت الإيرادات.

تدور أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذي كتبه أحمد عبدالعزيز، في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر، حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب، في حين يظهر خالد الصاوى بدور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشفها الأحداث.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

يضم الفيلم نخبة من النجوم، منهم سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، والطفل منذر مهرجان، وهو من تأليف أحمد عبدالعزيز، وإخراج حسام الجوهري، ويندرج الفيلم ضمن النوع الاجتماعي، ويروي قصة إنسانية مؤثرة، تجمع بين شريف منير الذي يلعب دور طبيب، وخالد الصاوي الذي يعاني من مرض السرطان، ويكشفان عن أسرار حياتهما.