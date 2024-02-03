السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مخرج "حالة خاصة" يكشف حقيقة تقديم جزء ثان من المسلسل

حالة خاصة
حالة خاصة

تصدر مسلسل “حالة خاصة” قوائم الأكثر تداولًا وتفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، إلى جانب محرك البحث «جوجل»، بعد عرض الحلقتين الأخيرتين من العمل: التاسعة والعاشرة.

وعلى الرغم من عرض هاتين الحلقتين على منصة «WATCH IT»، منذ الأربعاء الماضى، فلا يزال «حالة خاصة» فى صدارة «الترند» على مواقع التواصل الاجتماعى، وقائمة «الأكثر بحثًا»، سواء فى محرك البحث الأكثر شهرة «جوجل»، أو على المنصة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

من جهته، أعرب عبدالعزيز النجار، مخرج مسلسل «حالة خاصة»، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير الذى حققه العمل، وتفاعل الجمهور مع كل شخصياته، متقدمًا بالشكر لكل صناعه، والجمهور، الذى كان جزءًا وسببًا رئيسيًا فى هذا النجاح.

وعن إمكانية تقديم جزء ثانٍ من «حالة خاصة»، قال «النجار»: «حتى الآن لا يوجد أى ترتيبات لذلك»، مهنئًا صناع المسلسل أمام وخلف الكاميرا، وأيضًا مسئولى «WATCH IT» على هذا النجاح الساحق للعمل. 

وأعربت نشوى جاد الحق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة «WATCH IT» الرقمية، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل «حالة خاصة»، أحد الإنتاجات الأصلية للمنصة، وبردود الأفعال القوية التى حققها بين الجمهور، الذين طالبوا بجزء جديد من العمل، على غرار مسلسل «ريفو»، وتصدره محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعى المختلفة.

وقالت مسئولة «WATCH IT»: «المسلسل حالة خاصة بالفعل، لأنه ناقش إحدى القضايا المجتمعية المهمة المرتبطة بذوى الهمم»، مؤكدة أن المنصة حريصة دائمًا على تقديم أعمال فنية تعبّر عن المجتمع وتناقش قضاياه.

وأضافت: «المسلسل استطاع إيصال فكرة ورسالة إلى المجتمع، وهى أن الشخص المختلف عن الطبيعى ليس منبوذًا، ولكنه شخص مميز يتمتع بالذكاء».

وواصلت: «منصة WATCH IT، بجانب حرصها على تقديم أفكار تعبّر عن المجتمع، تحرص أيضًا على تقديم نماذج من الفنانين والمبدعين الشباب، وإتاحة الفرصة لهم من أجل الظهور للجمهور والسوق الفنية، فمسلسل (حالة خاصة) يعتبر التجربة الأولى لمخرجه عبدالعزيز النجار، والبطولة الأولى للفنان الشاب طه دسوقى».

وأشاد الموسيقار هانى شنودة بصناع وأبطال مسلسل «حالة خاصة»، فى ظل أهمية القضية التى ناقشها، من خلال تسليط الضوء على مصابى «التوحد»، ومشاكلهم الاجتماعية وحياتهم.

وقال «شنودة» إنه استمتع كثيرًا أثناء وضعه الموسيقى التصويرية لمسلسل «حالة خاصة»، مشيرًا إلى أن ما حمّسه للعودة إلى وضع موسيقى تصويرية لأعمال درامية هو رغبة صناع المسلسل فى الاستعانة بعدد من الأغنيات الخاصة بفرقته القديمة «المصريين»، ما جعله يتعاقد فورًا على العمل.

وأضاف الموسيقار الكبير أن فرقة «المصريين» تمثل بالنسبة له شيئًا كبيرًا للغاية، لافتًا إلى أنه مزج بين موسيقى الفرقة والموسيقى التصويرية لمسلسل «حالة خاصة»، الذى قرأ السيناريو الخاص به فوجد أن هناك تحديات بين أبطال العمل، وهو ما حمّسه أكثر للمشاركة فيه، لأن هذا يكون أصعب فى وضع الموسيقى التصويرية.

مسلسل “حالة خاصة” حالة خاصة watch it عبدالعزيز النجار المتحدة للخدمات الإعلامية

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