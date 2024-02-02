الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رئيس "WATCH IT" لـ"الدستور": "حالة خاصة" له دور توعوى كبير

نشوى جاد الحق
نشوى جاد الحق

أعربت نشوى جاد الحق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة “WATCH IT” الرقمية عن سعادتها بالتجاح الكبير الذي حققه مسلسل “حالة خاصة” أحد إنتاجات المنصة الأصلية وعن ردود الأفعال القوية التي حققها العمل بين الجمهور وتصدره محركات البحث العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت نشوى جاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “إن مسلسل حالة خاصة هو حالة خاصة بالفعل لأنه ناقش إحدى القضايا المجتمعية المهمة والتي لها علاقة بذوي الهمم، مشيرة إلى أن المنصة حريصة دائما على تقديم أعمال فنية تعبر عن المجتمع وتناقش قضاياه المجتمعية”.

وأضافت أن المسلسل استطاع إيصال فكرة ورسالة إلى المجتمع وهي أن الشخص المختلف عن الطبيعي ليس منبوذا ولكنه شخص مميز يتمتع بالذكاء.

 

وتابعت أن منصة واتش ات بجانب حرصها على تقديم أفكار تعبر عن المجتمع حريصة أيضا أن تقدم نماذج من الفنانين والمبدعين الشباب الذين يتمتعون بفرص والظهور للجمهور والسوق الفنية فمسلسل حالة خاصة يعتبر التجربة الأولى لمخرجه عبد العزيز النجار والبطولة الأولى للفنان الشاب طه دسوقي.

وحاز مسلسل "حالة خاصة" على اهتمام الجمهور الذين بحثوا عبر محركات البحث والمواقع الإلكترونية عن الحلقتين الجديدتين، وهما التاسعة والعاشرة، خاصةً أنها لاقت إعجاب الكثيرين ممن يهتمون بمشاهدة العمل الفني منذ بداية عرض أولى حلقاته عبر المنصة الرقمية Watch it.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، و هو مكون من 10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من الفنان طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي سبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وتأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

نشوى جاد watch it العضو المنتدب لمنصة “WATCH IT” مسلسل “حالة خاصة” حالة خاصة الدستور

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