الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بين السطور الحلقة 2.. الشك يسيطر على ناردين فرج بسبب صبا مبارك وجمايكا

بين السطور
بين السطور

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بين السطور الذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك العديد من الأحداث الشيقة.

وتضمنت أحداث الحلقة الثانية نجاح الإعلامية "هند" التي تجسدها الفنانة صبا مبارك في استضافة جيمي أندرسون الذي يجسده الفنان محمد علاء في برنامجها التي تقدمه بعنوان "بين السطور"، ما أدى إلى تقوية موقفها بعد تحقيق الحلقة نجاحًا كبيرًا واستبعد موقفها من إدارة القناة بوقف برنامجها.

سيطر الشك على "هدى" التي تجسدها الفنانة ناردين فرج زوجة محمد علاء بسبب اللقاء ونظرات هند وجيمي لبعضهما البعض، وقبول جيمي اللقاء بالرغم من رفضه الدائم لأي لقاءات تليفزيونية أو صحفية.

ومن ناحية أخرى، أصاب أحمد فهمي زوج صبا مبارك في المسلسل الشك أيضًا ويبدو أنه ينوي نية سيئة خاصة مع توتر علاقتهما العاطفة بسبب الإنجاب.

ويعرض مسلسل "بين السطور" عبر شبكة قنوات ON من الأحد إلى الخميس في الثامنة مساءً، بينما يعرض على ON drama في العاشرة مساء. 

كما يعرض مسلسل "بين السطور" من بطولة صبا مبارك وأحمد فهمي بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شاشة قناة ON العامة وON drama. 

ويعرض مسلسل "بين السطور" الحلقة 3 على شاشة ON في الساعة 8 مساءً ويعاد عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك عبر قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it.

يضم "بين السطور" كوكبة من النجوم منهم صبا مبارك، أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، سلمى أبوضيف، علي الطيب، وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، عمر شرقي، مصطفى سلامة، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد علي، ليلى عزالعرب وآخرين.

بين السطور صبا مبارك هند جيمي اندرسون محمد علاء الفنانة صبا مبارك

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024.. ياسمين صبري تواصل تحضيرات مسلسلها الجديد "رحيل"

دراما رمضان 2024.. ليلى عز العرب تبدأ تصوير مشاهدها في "إمبراطورية ميم"

لمتابعة الحلقة الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة".. طرق الاشتراك في WATCH IT

دراما رمضان 2024.. عائشة بن أحمد تواصل تحضيرات "الساعة 5"

خاص| دراما رمضان 2024.. "سامانتا" تغيب عن مسلسل "الكبير أوي 8"

دراما رمضان 2024.. يحيى الفخرانى يصور مشاهد "عتبات البهجة" بشبرامنت (خاص)

وئام مجدى تسترجع ذكريات تصوير "حالة خاصة" مع طه دسوقى

الليلة.. صناع "رحلة 404" ضيوف إسعاد يونس فى "صاحبة السعادة"

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى