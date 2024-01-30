بين السطور الحلقة 2.. الشك يسيطر على ناردين فرج بسبب صبا مبارك وجمايكا

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل بين السطور الذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك العديد من الأحداث الشيقة.

وتضمنت أحداث الحلقة الثانية نجاح الإعلامية "هند" التي تجسدها الفنانة صبا مبارك في استضافة جيمي أندرسون الذي يجسده الفنان محمد علاء في برنامجها التي تقدمه بعنوان "بين السطور"، ما أدى إلى تقوية موقفها بعد تحقيق الحلقة نجاحًا كبيرًا واستبعد موقفها من إدارة القناة بوقف برنامجها.

سيطر الشك على "هدى" التي تجسدها الفنانة ناردين فرج زوجة محمد علاء بسبب اللقاء ونظرات هند وجيمي لبعضهما البعض، وقبول جيمي اللقاء بالرغم من رفضه الدائم لأي لقاءات تليفزيونية أو صحفية.

ومن ناحية أخرى، أصاب أحمد فهمي زوج صبا مبارك في المسلسل الشك أيضًا ويبدو أنه ينوي نية سيئة خاصة مع توتر علاقتهما العاطفة بسبب الإنجاب.

ويعرض مسلسل "بين السطور" عبر شبكة قنوات ON من الأحد إلى الخميس في الثامنة مساءً، بينما يعرض على ON drama في العاشرة مساء.

كما يعرض مسلسل "بين السطور" من بطولة صبا مبارك وأحمد فهمي بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شاشة قناة ON العامة وON drama.

ويعرض مسلسل "بين السطور" الحلقة 3 على شاشة ON في الساعة 8 مساءً ويعاد عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل "بين السطور" لصبا مبارك عبر قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it.

يضم "بين السطور" كوكبة من النجوم منهم صبا مبارك، أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، سلمى أبوضيف، علي الطيب، وليد فواز، باسل ألزارو، عمرو جمال، عمر شرقي، مصطفى سلامة، وبمشاركة أيمن عزب، سلوى محمد علي، ليلى عزالعرب وآخرين.