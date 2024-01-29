دراما رمضان 2024.. يحيى الفخرانى يصور مشاهد "عتبات البهجة" بشبرامنت

بدأ منذ أيام صناع وأبطال المسلسل التليفزيوني "عتبات البهجة" الذي يخوض بطولته يحيى الفخراني تصوير مشاهد وأحداث العمل والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2024.

كشف "الدستور" من مصدر داخل العمل عن أن صناع مسلسل "عتبات البهجة" بقيادة المخرج مجدي أبوعميرة يواصلون في الوقت الحالي تصوير مشاهد وأحداث المسلسل داخل ستوديو المغربي بمنطقة شبرامنت.

وأضاف المصدر ان المخرج مجدي أبوعميرة يصور على قدم وساق مشاهد وأحداث العمل لسرعة الانتهاء منه قبل حلول رمضان المقبل خاصة، أن العمل ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة فقط.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024

"عتبات البهجة" يناقش الكثير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالآباء والأبناء، خاصة فى ظل الانفتاح الهائل والتكنولوجيا الحديثة، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعود النجم يحيى الفخراني للتعاون من جديد مع المخرج مجدي أبوعميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائي في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" 2007.

مسلسل عتبات البهجة يشارك فى بطولته بجانب النجم يحيى الفخراني نخبة كبيرة من الفنانين، ومن بينهم جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، وليلى عز العرب، صلاح عبدالله، محسن منصور وغيرهم.

وكان "عتبات البهجة" مشروع فيلم سينمائي كان من المفترض أن يجمع النجم يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي وكان يحمل اسم "قرفة بالزنجبيل" ولكن تم تأجيله عقب وفاة فاروق الفيشاوي ليظهر العمل للنور بعد عدة سنوات دراميًا.