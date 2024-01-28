"حدوتة منسية" الحلقة 2.. فشل محمود حجازي في الهجرة (فيديو)

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “حدوتة منسية” التي تخوض بطولته النجمة سوسن بدر والمعروض عبر قناة CBC الفضائية تصاعد كبير في الأحداث.

وفشل محمود حجازي في أحداث الحلقة الثانية لمسلسل “حدوتة منسية” الذي يجسد شخصية تدعى “نوح” في الهجرة الغير شرعية وذلك بعد ان ترك منزله بعد مشاجرة مع والدته التي تجسدها النجمة سوسن بدر.

وبدأت الحلقة بالكشف عن “نوح” محمود حجازي، لم يكن ابن “سعاد” سوسن بدر، كما اعتقد البعض، ولكن قامت الأخيرة بتربيته منذ طفولته.

وانضم "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر إلى قائمة الأكثر مشاهدة عبر WATCH IT الرقمية، وذلك بعد ساعات من طرح أولى حلقاته عبر المنصة أمس الجمعة.

ومن المقرر أت تعرض أولى حلقات مسلسل حدوتة منسية عبر التلفزيون مساء اليوم السبت عبر قناة CBC الفضائية، إضافة لعرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية من السبت إلى الأربعاء في التوقيتات التالية:

قناة CBC العامة في الثامنة مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحا والساعة 12 ظهرا.

قناة CBC دراما في الساعة 11 مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحا والساعة 4 مساء.

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

"حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.