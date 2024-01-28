تردد قنوات ON الفضائية لمتابعة مسلسل بين السطور

تطلق مجموعة قنوات ON الفضائية مساء اليوم الأحد أولى حلقات المسلسل التلفزيوني “بين السطور” والذي يخوض بطولته كل النجمة صبا مبارك والمطرب أحمد فهمي من بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية.

ويقدم “الدستور” في السطور التالية تردد قناتي ON العامة وON DRAMA لمتابعة الجمهور مسلسل “بين السطور”:

تردد قناة ON DRAMA

القمر الصناعى: النايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة ON العامة

القمر الصناعي: النايل سات

التردد 10853.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز: 27500.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور 2024

يعرض مسلسل “بين السطور” من يوم الأحد إلى يوم الخميس أسبوعيا عبر قناتي قناة ON العامة وON drama بجانب عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية في التوقيتات التالية:

ON العامة

البث الأول في تمام الساعة الثامنة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا.

الإعادة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم التالي.

ON DRAMA

البث الأول في تمام الساعة العاشرة مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية الساعة الخامسة مساء اليوم التالي.

قصة وأحداث مسلسل بين السطور 2024

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

أبطال وصناع مسلسل بين السطور 2024

يشارك في بطولة مسلسل “بين السطور” بجانب كل من النجمة صبا مبارك وأحمد فهمي كل من:

الفنان محمد علاء.

الفنان وليد فواز.

الفنانة ناردين فرج

الفنان باسل الزارو.

الفنان علي الطيب.

الفنانة دنيا المصري.

الفنان عمرو جمال.

الفنان عمر شرقي.

الفنان مصطفى سلامة.

الفنان أيمن عزب.

الفنانة سلوى محمد علي.

الفنانة ليلى عز العرب.

المعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني.

وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

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