"كلنا بنحبك".. هتافات داخل "الموسيقيين" لرفض استقالة مصطفى كامل

عقد مجلس نقابة المهن الموسيقية اجتماعًا، مساء الأحد، تبعته وقفة تضامنية بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة برجوع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالتراجع عن قرار الاستقالة الذي ألمح إليه مؤخرًا.

حضر الوقفة عدد من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية من نقابات الأقاليم المختلفة في المحافظات ووسط هتافات قالوا فيها: "نقيب الغلابة واحد بس ومش هيمشى، لا للقرار، تراجع عن القرار".

ووضعت شاشة كبيرة فى مدخل نقابة الموسيقيين لعرض صور مصطفى كامل بكلمات: "يا صقر أولادك فى انتظارك، وكمل مشوارك" خلال الوقفة التى نظمها أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لنقابة الموسيقيين، لمطالبة نقيب الموسيقيين بالعدول عن قرار الاستقالة التي ألمح إليها منذ أيام.

وقال حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، عضو مجلس إدارة الموسيقيين خلال الاجتماع:"أوجه الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذي جاءوا من محافظات مصر للمطالبة برجوع مصطفى كامل إلى منصبه، وكلنا كأعضاء مجلس نرفض استقالته حيث هناك عدد من أعداء النجاح يحاربونه، لأنه حقق إنجازات كبيرة في فترة قصيرة لم يحققها غيره، وهو النقيب الوحيد الذي حصل على المنصب بالتزكية.

وأضاف مصطفى كامل:"فوّضني بديلا منه كنقيب مهن موسيقية، لكن أرفض ذلك وإن شاء الله يرجع لمنصبه من جديد ويستمر في تحقيق الإنجازات، وكلنا معاه وفي ضهره".

وتابع “كلنا كأعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية سنتوجه إلى منزل نقيب الموسيقيين لنتناقش معه، فكلنا إيد واحدة في النهاية، فكل مصر تعرف إنجازات مصطفى كامل وكانت صدمة بالنسبة لنا التلويح باستقالته".