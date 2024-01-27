حدوتة منسية الحلقة الأولى| مواجهات صادمة بين أبطال المسلسل

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “حدوتة منسية” والتي انطلقت أمس الجمعة عبر منصة واتش ات الرقمية واليوم السبت عبر قناة CBC الفضائية العديد من الأحداث الهامة والشيقة.

مواجهات صادمة بالحلقة الأولى من مسلسل حدوتة منسية

وتضمنت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حدوتة منسية عدد من المواجهات الصادمة بين عدد من أبطال المسلسل وعلى رأسهم بطلة العمل سوسن بدر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة واتش ات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عدد من صور المشاهد التي تضمن مواجهات بين أبطال الحلقة الأولى من مسلسل “حدوتة منسية” مشوقة الجمهور للأحداث معلقة على الصور: “حلقة النهاردة مليانة مواجهات اتفرج وقوللنا إيه المواجهة اللي أثرت فيك أكتر”.

وتضمن المشاهدة مواجهة بين كل من “خيرت" الذي يجسده أحمد فهيم، و"سعاد" التي تجدسها الفنانة سوسن بدر.

وشهدت الحلقة الأولى مواجهة أخرى بين سوسن بدر وأولادها كل من الفنان محمد علي زرق، والفنان هشام إسماعيل، والفنان طارق صبري.

بالإضافى إلى مواجهة بين “تقى” و"نوح" الذي يجسد دوره الفنان محمود حجازي.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

تعرض حلقات مسلسل حدوتة منسية عبر قناة CBC الفضائية بالإضافة لعرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية من السبت إلى الأربعاء في التوقيتات التالية:

قناة CBC العامة في الثامنة مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحا والساعة 12 ظهرا.

قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساء مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحا والساعة 4 مساء.

قصة وأحداث مسلسل حدوتة منسية

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث، وكيف يلعب الماضى دوره فى حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسئولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

صناع وأبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد عزمى ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

سوسن بدر وأحمد فهيم من مسلسل حدوتة منسية

سوسن بدر وأحمد فهيم من مسلسل حدوتة منسية