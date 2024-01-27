السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"زيه تانى".. بوسى تستعد لطرح أحدث أعمالها الغنائية

بوسي
بوسي

تستعد المطربة بوسى لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "زيه تاني"، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت بوسي في أغنية "زيه تاني" مع كل من الشاعر الغنائي حسام حسن، والملحن محمد مدين، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيي يوسف.

وتعد الأغنية تغيير في جلد المطربة بوسى، حيث تقدمها بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة، وتحمل عدد من المفاجئات، وتم تصويرها على طريقة الفيديو ريلكس، وإنتاج روتانا ومنتج فنى سعيد إمام ومدير إنتاج ماجد سليمان.

وطرحت المطربة بوسى، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "مسولى وصبحوا" على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج أشرف رمضان.

وكانت المطربة بوسى قد طرحت مؤخرًا أغنية "أرقص معايا" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على طريقة الفيديو كليب الذى قام بإخراجه محمد القاضي، والأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

كما طرحت المطربة الشعبية بوسى منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويًا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا". 

زيه تاني بوسى المطربة بوسي المطربة الشعبية بوسي محمد مدين مدين أغنية “زيه تاني”

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