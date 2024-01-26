دراما رمضان 2024| مصطفى شعبان يعود للقاهرة لاستكمال "المعلم"

عاد النجم مصطفى شعبان إلى القاهرة قبل أيام، لاستكمال تصوير أحداث مسلسل “المعلم” استعدادا للمشاركة في سباق دراما رمضان 2024.

وكان مصطفى شعبان وفريق عمل مسلسل “المعلم” قاموا الأيام الماضية بتصوير عدد من مشاهد وأحداث العمل داخل ميناء السويس والذي استمر لمدة يومان حيث يظهر “شعبان" خلال أحداث المسلسل بشخصية تاجر سمك.

وعلم "الدستور" من مصادره أن المخرج مرقس عادل يكثف ساعات التصوير للحاق بسباق دراما رمضان 2024، خاصة أن العمل يتضمن تصوير العديد من الأحداث في مواقع خارجية.

وتدور أحداث مسلسل المعلم في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، ويمر بالعديد من الأزمات المعقدة التي يسعى طوال أحداث العمل لحلها .

"المعلم" من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم.

آخر أعمال مصطفى شعبان الدرامية

كانت آخر أعمال مصطفى شعبان مسلسل "بابا المجال" تم عرضه في رمضان الماضى، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.