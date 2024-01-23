محمد إمام يحقق 40 مليون جنيه إيرادات فى فيلمه "أبونسب"

حقق الفيلم السينمائي "أبونسب" الذي يخوض بطولته محمد إمام والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية، إجمالي إيرادات وصل إلى 40 مليون جنيه بشباك تذاكر السينمات في مصر.

واحتفل إمام بتحقيق فيلم "أبونسب" 40 مليون جنيه إيرادات ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي إنستجرام مقطع فيديو يتضمن بوستر الفيلم والأغنية الدعائية "ليه لأ" بصوت أحمد سعد وعلق قائلًا: "أبونسب ٤٠ مليون إيرادات في مصر".

وأضاف: "شكرًا لكل واحد دفع تذكرة ودخل السينما في وسط الامتحانات والجو البرد وتسريب الأفلام والظروف اللي بيمر بيها الوطن العربي، حبكم للسينما دافع إن الواحد يموت نفسه علشان يبسطكم شكرًا من كل قلبي".

تفاصيل أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى) وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المجرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.

"أبونسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وإنتاج شركات سيرنجى فيلمز ومصر العالمية وماجيك بيز. ونيو سينشرى وفيلم سكوير وأوسكار.

ويسجل فيلم "أبونسب"، التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.