"هىّ حكاية".. رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية على يوتيوب (فيديو)

طرح المطرب رامي جمال، مساء الثلاثاء، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “هىّ حكاية” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

تعاون رامي جمال في أغنية “هي حكاية” مع كل من الشاعر الغنائي ملاك والموزع الموسيقي ومهندس الصوت محمد مجدي، والأغنية من ألحان رامي جمال.

تقول كلمات أغنية “هىّ حكاية”:“هىّ حكاية قصه وعدت وقفلناها خدنا فرصنا وضيعناها مبقاش نافع لينا رجوع هي حكايه جاي تصلح ايه مش عارف ميت معلش وميت انا اسف مبقاش اصلا في موضوع ده انا كنت بموت في اليوم ييجي ميت مره عشانك دلوقتي وحشتك والله باماره ايه كان كل ده فين ونبي بقي وانا طالع عيني هو انت مصدق يعني ازاي بس كلامك شكلك بتهرج وده موضوع نتكلم في ليه مشوفتش ربع الحنيه دي وانت بتاذيني روح وانساني زي ما كنت بتعمل عادي مش فارقه كتير المرادي كله محصل بعضه معاك روح وانساني بحلو ف عينك وانا غايب ماسك فيا عشان انا سايب فكره اني نسيت قتلاك”.

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح رامي جمال منذ أيام أغنية بعنوان “بعده فارق” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وتنتمي الأغنية إلى اللون الدرامي الحزين، وتعاون فيها رامي جمال مع كل من أدهم معتز، والملحن تميم علي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية: “كان يوميها عقلي فين وانا بفارق.. قولت بُعدو سهل بس بُعدو فارق.. جرح بعد جرح قلبي حس بيه.. استفدت يومها ايه انا ب عنادي.. دة الفراق مش زي مافتكرتو عادي.. واللي بنا لسة انا عايش عليه.. دة اللي مش عامل حسابو.. بعدو قلبي زاد عذابو.. قولت قربو من غيابو.. مش فارقين.. عرفت قيمتو لما سابني.. والفراق جالي وغلبني.. والسؤال اللي تاعبني.. هو فين.. ؟؟ حيرة بعد حيرة طب ايه النهاية.. اه بعيد لكن لسة عايش معايا.. نفسي اقوله مش كفاية خلاص غياب.. مهما فات الذكريات دايما تجيلي.. كل يوم ف بالي وبعدو هد حيلي.. طب وايه اخرتها يعني ف العذاب”.