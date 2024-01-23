الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"هىّ حكاية".. رامي جمال يطرح أحدث أعماله الغنائية على يوتيوب (فيديو)

رامي جمال
رامي جمال

طرح المطرب  رامي جمال، مساء الثلاثاء، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “هىّ حكاية” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

تعاون رامي جمال في أغنية “هي حكاية” مع كل من الشاعر الغنائي ملاك والموزع الموسيقي ومهندس الصوت محمد مجدي، والأغنية من ألحان رامي جمال.

تقول كلمات أغنية “هىّ حكاية”:“هىّ حكاية قصه وعدت وقفلناها خدنا فرصنا وضيعناها مبقاش نافع لينا رجوع هي حكايه جاي تصلح ايه مش عارف ميت معلش وميت انا اسف مبقاش اصلا في موضوع ده انا كنت بموت في اليوم ييجي ميت مره عشانك دلوقتي وحشتك والله باماره ايه كان كل ده فين ونبي بقي وانا طالع عيني هو انت مصدق  يعني ازاي بس كلامك شكلك بتهرج وده موضوع نتكلم في ليه مشوفتش ربع الحنيه دي وانت بتاذيني روح وانساني زي ما كنت بتعمل  عادي مش فارقه كتير المرادي كله محصل بعضه معاك روح وانساني بحلو ف عينك وانا غايب ماسك فيا عشان انا سايب فكره اني نسيت قتلاك”.

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح رامي جمال منذ أيام أغنية بعنوان “بعده فارق” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وتنتمي الأغنية إلى اللون الدرامي الحزين، وتعاون فيها رامي جمال مع كل من أدهم معتز، والملحن تميم علي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية: “كان يوميها عقلي فين وانا بفارق.. قولت بُعدو سهل بس بُعدو فارق.. جرح بعد جرح قلبي حس بيه.. استفدت يومها ايه انا ب عنادي.. دة الفراق مش زي مافتكرتو عادي.. واللي بنا لسة انا عايش عليه.. دة اللي مش عامل حسابو..  بعدو قلبي زاد عذابو.. قولت قربو من غيابو.. مش فارقين.. عرفت قيمتو لما سابني.. والفراق جالي وغلبني.. والسؤال اللي تاعبني.. هو فين.. ؟؟ حيرة بعد حيرة طب ايه النهاية..  اه بعيد لكن لسة عايش معايا.. نفسي اقوله مش كفاية خلاص غياب.. مهما فات الذكريات دايما تجيلي.. كل يوم ف بالي وبعدو هد حيلي.. طب وايه اخرتها يعني ف العذاب”.

المطرب رامي جمال رامي جمال هي حكاية يوتيوب أغنية “هي حكاية”

مواد متعلقة

إقبال جماهيرى فى احتفالية القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بعيد الشرطة (صور)

غدًا.. "القومى للسينما" يقيم فعاليات نادى سينما أوبرا بالإسكندرية

حلمي عبد الباقي: "محدش يقدر يملى مكان مصطفى كامل في نقابة الموسيقيين"

محمد أنور ينشر صورته رفقة نجاة الصغيرة: "مع العظيمة الجميلة"

حسن يوسف: لم أعتزل الفن وأقضى وقتى فى قراءة القرآن

أغنية دعائية لفيلم "التجربة المكسيكية" بصوت هؤلاء: عودة بيومي فؤاد

أحمد العوضى يتراجع للمركز الثانى فى إيرادات فيلم "الإسكندرانى"

رسالة شكر من منى زكى لصناع فيلمها الجديد "رحلة 404"

الأكثر قراءة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

بالزيادة الجديدة.. موعد قبض معاشات شهر فبراير 2024

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

سعر الذهب اليوم عيار 21 في السوق المحلي بعد موجه الارتفاعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى