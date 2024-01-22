حلمي عبد الباقي: "محدش يقدر يملى مكان مصطفى كامل في نقابة الموسيقيين"

كشف الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن أسباب تقديم الفنان مصطفى كامل استقالته من منصب نقيب الموسيقيين، قائلا أن من ضمن الأسباب هو عدم تفاعل أعضاء النقابة معه وهو نشيط للغاية ولا يستطيع أحد أن يكون مثله في خدمة أعضاء نقابة المهن الموسيقية.

وتابع عبد الباقي في تصريحات تلفزيونية "أنا رفضت الإستقالة دي وقولتله مش هقبل أتولى مهام النقابة من بعدك ومصطفى كامل مش نقيب وبس هو صديق كفاح، وصديق عمر بالنسبة لي، وأنا مقتنع تماما أن محدش يقدر يقعد على الكرسي ده بعد الإنجازات اللي عملها.. صعب جدا".

أضاف عبد الباقي، عن تكريم الفنانة نجاة الصغير في حفل "جوي أوردز" بالسعودية بشكر المملكة السعودية وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، ونجاة كانت مشتاقة لجمهورها للغاية لأنها قيمة كبيرة وهي من ضمن القلائل لأنها من عمالقة الفن الموجودين حاليا ونفتخر بوجودها.

وعن عدم تكريم المطربة نجاة في نقابة المهن الموسيقية، أوضح حلمي أن النقابة كرمت أشخاص كثيرون وهناك برنامج قائم على ذلك الموضوع ولكن هناك فرق في حجم التجهيزات وصعب للغاية تنفيذ مثل تلك الفكرة، ولكن قومنا بتكريم فنانين كبار وهناك خطة لتكريم كل الرموز في مصر ولكن الأمر يحتاج إلى مساندة ودعم من قبل الدولة ووزارة الثقافة.

واختتم حلمي أن هناك فنانين كبار مثل نجاة يحتاجون لتكريمات وهناك مطربون لهم علامة فارقة في الفن المصري والنقابة تعمل على تكريمهم.

رفض استقالة نقيب الموسيقيين

عقد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية اجتماعًا مهمًا لرفض استقالة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بعدما أعلن مؤخرًا على صفحة التواصل الاجتماعى الفيسبوك تفويض منصبه كنقيب للفنان حلمى عبدالباقي وكيل أول النقابة.

وقال مصطفى القصبى، المستشار الإعلامى لنقابة المهن الموسيقية، في بيان صحفى بعد اجتماع أعضاء مجلس النقابة: نرفض جميعًا استقالة الفنان مصطفى كامل، ونطالب برجوعه عن هذا القرار لاستكمال مسيرته والنهوض بالنقابة، التي أصبحت في عهده كيانًا كبيرًا ورمزًا للفن بعد الإنجازات الكبيرة التي قدمتها من خدمات علاجية وزيادة المعاشات وغيرها.

أَضاف البيان: كلنا كأعضاء مجلس إدارة النقابة ممتنعون عن الموافقة على قرار استقالتك من المجلس ولا نستطيع الاستغناء عنك لحظة، وجميع العاملين والموظفين في النقابة في ضهرك وتحت رايتك، ونعدك بالتلاشى عن كل السلبيات خلال الفترة المقبلة وإحنا إيد واحدة وتنفيذ كل شيء بحرفية.