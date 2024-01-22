فادية عبدالغنى توضح حقيقة خلافها مع فيفى عبده

قالت الفنانة فادية عبد الغني، إن هناك مشهد بمسلسل “أزهار” مع فيفي عبده وكانت “خناقة” بأحداث المسلسل، وهناك من كبر الموضوع أنه بينا خلاف وهذا لم يحدث ونحن أصدقاء، وعن شخصية “أم سوكة” بمسلسل “دلع البنات” قالت: “أحبها الجمهور”.

وأضافت عبدالغني، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الدكتور عمرو الليثي، أن هند صبري ومنة شلبي ممثلتين من العيار الثقيل، معلقة: أتابع أعمال أمير كرارة ، وبيني وبين هادي الجيار كيمياء واشتغلت معه كثير، وأتمنى تقديم دور حماة كوميدي ، وأحب العمل مع أحمد السقا وهو مثل ابني وكانت بدايته في مسلسل نصف ربيع الآخر وتوقعت له النجاح ومعه حنان ترك"، وعن الفنان محمد رمضان أجابت: “موهبة قوية جدا وممثل رائع ولكنه الآن أفضل نضج وخبرة”.

وقالت: “انفصلت عن زوجي منذ فترة طويلة وكان أولادي صغار ولم أفكر في الزواج بسب ارتباطي بأولادي وأيضاً عملي وشغلي ودائما مشغولة”، وعن سر المصحف والزجاجة التي برفقتها التي أهداهم الشيخ الشعراوي لها، أجابت: “والدتي كانت مريضة وكان بزورها وذهبت للشيخ الشعراوي وحكيت له، وقال لي خدي المصحف وهذا الماء مقروء عليه بالقرآن”.

وأوضحت أن هناك شائعة عن إصابتها بالعمي وهناك شائعة أخرى أنها توفيت وتم إقامة عزاء لها، وفي الختام قالت: "أنني عندما أشاهد شريط لمسيرتي الفنية وحياتي الشخصية أكون سعيدة بأولادي وتربيتهم أانني قدمت أعمال أعتقد أنها جيدة".