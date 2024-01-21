الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي جمال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "هي حكاية": "أنا ناويلكم"

رامي جمال
رامي جمال

حالة من الانتعاشة الفنية يعيشها المطرب  رامي جمال الفترة الحالية بطرحه عدد من الأغنيات الجديدة لجمهوره في فترات زمنية قليلة.

وشوق رامي جمال جمهوره لطرحه أغنية جديدة بعنوان “هي حكاية” بعد أيام قليلة من طرحه أحدث أعماله الغنائية بعنوان “بعده فارق” والتي حققت ردود فعل قوية بين الجمهور منذ طرحها.

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي لأغنية “هي حكاية ” عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلق على المنشور قائلا: “هي حكاية قريباً.. أنا ناويلكم”.

وطرح رامي جمال منذ أيام أحدث أعماله الغنائية بعنوان “بعده فارق” عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وتنتمي الأغنية إلى اللون الدرامي الحزين، وتعاون فيها رامي جمال مع كل من أدهم معتز، والملحن تميم علي، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وتقول كلمات الأغنية: “كان يوميها عقلي فين و انا بفارق .. قولت بُعدو سهل بس بُعدو فارق .. جرح بعد جرح قلبي حس بيه .. استفدت يومها ايه انا ب عنادي .. دة الفراق مش زي مافتكرتو عادي .. و اللي بنا لسة انا عايش عليه .. دة اللي مش عامل حسابو ..  بعدو قلبي زاد عذابو .. قولت قربو من غيابو .. مش فارقين .. عرفت قيمتو لما سابني .. و الفراق جالي و غلبني .. و السؤال اللي تاعبني .. هو فين .. ؟؟ حيرة بعد حيرة طب ايه النهاية ..  اه بعيد لكن لسة عايش معايا .. نفسي اقوله مش كفاية خلاص غياب .. مهما فات الذكريات دايما تجيلي .. كل يوم ف بالي و بعدو هد حيلي .. طب و ايه اخرتها يعني ف العذاب”.

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح رامي جمال الأيام الماضية، أغنية “دوخناك يا فراق” التي قدمها على طريقة الـ"ديو" رفقة زوجته المطربة ناريمان وتعاون فيها كل من الشاعر الغنائي أيمن عز، والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد مجدي.

المطرب رامي جمال رامي جمال هي حكاية بعده فارق أغنية “هي حكاية ” يوتيوب

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