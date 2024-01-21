موعد وتفاصيل الموسم الجديد من "أبواب الخير" على "راديو مصر"

يقدم برنامج "أبواب الخير" في دورته الجديدة الأول من فبراير والتي تتزامن مع الأشهر المباركة رجب وشعبان ورمضان ، جوائز مالية قيمتها ٣ ملايين جنيه، وعدد من العمرات، وألف جهاز عروسة، و٥٠٠ كشك و ١٥٠ طرف صناعي.

كما يستمر البرنامج في تقديم المشاريع صغيرة، وعمليات جراحية وعيون ووظائف كما يقوم البرنامج بتسديد ديون الغارمات والعديد من المفاجأت السارة لمستمعي أبواب الخير عبر راديو مصر.

ويذكر أن "أبواب الخير" هو برنامج خيري يرسم البسمة على وجوه أهالينا في كل محافظات الجمهورية.

وفكرة البرنامج تأتي فى إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين على الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

البرنامج يقدم أيضًا خدمات ومساعدة الغارمات وأصحاب الديون، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، والمواطنين بشكل عام.

ويذاع برنامج "أبواب الخير" الأحد من كل أسبوع في الثالثة عصرًا ولمدة ساعة، ويعاد الإثنين على راديو مصر.