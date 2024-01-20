السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"وبينا ميعاد 2" في قائمة الأكثر مشاهدة لمنصة WATCH IT

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد

حقق الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد الذي يخوض بطولته الفنان صبري فواز والنجمة شيرين رضا، ردود أفعال قوية بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته الأيام الماضية.

 

واستطاع مسلسل “وبينا ميعاد” أن ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية والذي يعرض من خلالها بالتزامن مع عرضه عبر قناة DMC الفضائية.

وتعرض قناة dmc الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 8 مساء والمرة الثانية في تمام الساعة 2 فجرا والمرة الثالثة في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي وذلك من يوم السبت إلى الأربعاء.

 

فيما يعرض المسلسل عبر قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة فجرا ويعاد للمرة الثالثة الساعة الثانية ظهر اليوم الثاني وذلك من يوم الأحد إلى الخميس.

 

ويشارك في مسلسل وبينا معاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، إيهاب فهمي، هيدي كرم، نور محمود، محمد مهران، أسامة الهادي يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.

 


يتناول مسلسل وبينا ميعاد 2 قصة عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن صبري فواز الذي فقد زوجته وتركت له 4 أولاد، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها وترك لها 4 بنات، تربى أولاد حسن على الديمقراطية بينما تربت البنات على الكبت والديكتاتورية. تحاول البنات التمرد على سيطرة والدتهن لكنها تبقى تراقبهن بحذر شديد خوفًا عليهن، وفي نهاية الجزء الأول ترابطت العائلتين بشكل مختلف ولكن هذه المرة عن طريق الأبناء.

مسلسل وبينا ميعاد وبينا ميعاد صبري فواز شيرين رضا watch it منصة watch it DMC منصة WATCH IT الرقمية

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