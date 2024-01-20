الليلة.. نادر عباسى يقود حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى بالأوبرا

يقام مساء، اليوم السبت، حفل موسيقي لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي بمشاركة عازفة الصولو كمان سلمى سرور.

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا بالقاهرة، ويتضمن البرنامج عددًا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها السيمفونيات العظيمة، وأعمال الموسيقار العالمي جوزيف هايدن، وأعمال الموسيقار سيرغي سيرغييفيتش بروكوفييف، وغيرها من المقطوعات الموسيقية العالمية.

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددًا من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني وجاءت كالتالي:

دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير خلال الحفل.

وطرحت دار الأوبرا التذاكر للجمهور عبر موقع "تذكرتي" وجاءت الأسعار مقسمة إلى 3 فئات كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 160 جنيهًا.

الفئة الثانية بمبلغ 130 جنيهًا.

الفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 100 جنيه.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية في أرجاء العالم.