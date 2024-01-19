الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد نجاح "موحشتكيش".. تامر حسنى يستعد لطرح أغنية "يا نهار أبيض"

تامر حسني
تامر حسني

يستعد النجم تامر حسني لطرح أغنية جديدة لجمهوره، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بآخر أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا بعنوان "موحشتكيش" على طريقة الفيديو كليب بمشاركة الفنانة ثراء جبيل.

ويطرح تامر حسني الأيام المقبلة أغنية بعنوان "يا نهار أبيض" وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي والملحن سامر أبو طالب والموزع الموسيقي أمين نبيل، وهي ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "هرمون السعادة".

وبدأ تامر الترويج لأغنية أخرى جديدة تحمل اسم "يا نهار أبيض" ضمن ألبومه الجديد "هرمون السعادة" من خلال غنائها في حفلات الزفاف التي يحييها الفترة الحالية وحفلاته الغنائية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة قوية للنجم تامر حسني في عالم المزيكا، خاصة بعد أن عاتبه الجمهور أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه منشغل في التمثيل ومبتعد عن الغناء ويحاول نجم الجيل أن يعود من جديد من أجل مصالحة جمهوره.

وحقق فيديو كليب أغنية "موحشتكيش" نسبة مشاهدة تجاوزت الـ 12 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى تصدره ترند "يوتيوب"، وتعاون نجم الجيل في الأغنية مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

فيديو كليب أغنية "موحشتكيش" إحدى أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم "هرمون السعادة".

وتقول كلمات الأغنية: "شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خلاص واقفة الحياة من بعد حضنك حضني مات.. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان وضحكتك بين الحروف اسمك حبيبتي في كل لحظة أنا بنطقه إحساس بعادك كل يوم أنا برفضه ولا عمر قلبي في يوم هيحس بواحدة تانية غيرك.. معقول أكون موحشتكيش؟! من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خلاص واقفة الحياة من بعد حضنك حضني مات.. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه واللي فاضلي مني آه".
 

تامر حسني النجم تامر حسني موحشتكيش يا نهار أبيض أغنية موحشتكيش هرمون السعادة

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