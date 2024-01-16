الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد محو أميتها في سن الـ84.. "الستات مايعرفوش يكدبوا" يُحقق حلم العمرة لمسنة

الحاجة عائشة فاضل
الحاجة عائشة فاضل

حلت الحاجة "عائشة فاضل" صاحبت الـ 84 عام، ضيفة في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، بعد أن حصلت على شهادة محو الأمية هذا العام.

 

وكشفت "عائشة" خلال البرنامج التي تقدمه الإعلاميات "إيمان عز الدين ومني وعبدالغني وهبه الأباصيرى" عبر قناة CBC الفضائية عن رحتها وكيفية التحاقها بفصول محو الأمية في هذا السن وحصولها علي شهادة محو الأمية في هذا الأمر.

 

وقالت إنها عرفت عن فصول محو الأمية من إحدى المدرسات بالقرية، متابعة: "كان حلمي احفظ القرآن الكريم أنا طلعت من التعليم وانا في سن صغير وكان نفسي أكمل تعليمي وحتى بعد ما ربيت أولادي وكبرتهم وتخرجوا كلهم من جامعات ولدي 64 حفيد، فكانت فرصة عندما عرفت من أبلة فتحية إن هناك فرصة لي للحصول على شهادة محو الأمية لكي أجيد القراءة في المصحف بشكل جيد".

وتابعت: "أنا زرعت في ولادي وفي أحفادي كل خير ونفسي أحصد دا إني أطلع عمرة واختم حياتي عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونفسي اروح بيت ربنا".

 

وخلال الحلقة أرسل رجل الأعمال "أشرف شيحة" رسالة عبر تطبيق واتس اب للإعلامية "هبة الأباصيري" مقدمة الحلقة وأبلغها باستجابته لطلب السيدة بمنحها رحلة رحلة عمرة للحاجة عائشة تقديرا لمشوارها وكفاحها ومثابرتها على التعلم في هذا السن وتحقيقا لحلمها وطلبها فى البرنامج.

 

وفاجئت الإعلامية هبة الأباصيري السيدة عائشة بالخبر علي الهواء بعد العودة من الفاصل، إذ طرحت عليها السؤال مرة أخري: "أنتي نفسسك في ايه يا حاجة عائشة؟"، قالت: "زيارة بيت ربنا"، فردت "الأباصيري": "ربنا استجاب وأحد رجال الأعمال الجدعان استجاب وهيطلعك العمرة فى رمضان وبكت علي الهواء وشكرت الله علي تحقيق حلمها".

 

يذكر أن برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

عائشة فاضل محو الأمية الإعلامية هبة الأباصيري الستات ما يعرفوش يكدبوا برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا

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