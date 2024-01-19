مسلسلات رمضان 2024.. محمد إمام يكشف عن البوستر الدعائى لمسلسل "كوبرا"

كشف الفنان محمد إمام عن البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "كوبرا" المقرر المشاركة به خلال الموسم الرمضاني المقبل، تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق، ومن المقرر أن يدور العمل في إطار الـ15 حلقة.



الجدير بالذكر أنه يعرض لمحمد إمام في دور العرض السينمائية فيلم "أبونسب" ويشاركه في البطولة: ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبونسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما معًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبدالرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.