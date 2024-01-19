الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. محمد إمام يكشف عن البوستر الدعائى لمسلسل "كوبرا"

محمد امام فى مسلسل
محمد امام فى مسلسل كوبرا

كشف الفنان محمد إمام عن البوستر الدعائي لمسلسله الجديد "كوبرا" المقرر المشاركة به خلال الموسم الرمضاني المقبل، تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج أحمد شفيق، ومن المقرر أن يدور العمل في إطار الـ15 حلقة. 


الجدير بالذكر أنه يعرض لمحمد إمام في دور العرض السينمائية فيلم "أبونسب" ويشاركه في البطولة: ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع  فيلم "أبونسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما معًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبدالرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

محمد إمام الفنان محمد إمام كوبرا احمد شفيق ابو نسب فيلم ابو نسب

مواد متعلقة

مسلسل "حالة خاصة" يواصل تصدره قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT

"أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث أمم إفريقيا لكرة اليد

ماريا أسامة عن دورها بـ"وبينا ميعاد 2": "ورجعنا لخناقات هدير"

مسلسلات رمضان 2024.. القائمة الكاملة لمسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا

هيثم وخالد نبيل ينتهيان من الموسيقى التصويرية لمسلسل "نعمة الأفوكاتو"

بعد محو أميتها في سن الـ84.. "الستات مايعرفوش يكدبوا" يُحقق حلم العمرة لمسنة

أبطال المسرحية الغنائية "قمر الغجر" يعقدون مؤتمرا صحفيا بمسرح البالون.. غدًا

بدرية طلبة تتجاهل طلاق ياسمين عبدالعزيز وتهنئها بعيد ميلادها الـ44

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

تقرير إسرائيلى يفضح أكاذيب الاحتلال: منع دخول المساعدات لغزة جريمة حرب

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس