الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماريا أسامة عن دورها بـ"وبينا ميعاد 2": "ورجعنا لخناقات هدير"

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل وبينا ميعاد 2

علقت الفنانة الشابة ماريا أسامة على شخصيتها التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل “وبينا ميعاد 2” والمعروض في الوقت الحالي عبر قناة DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

ونشرت ماريا أسامة عدد من الصور لها ضمن أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل “وبينا ميعاد 2” عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلقت: ورجعنا لــ"المهندسة هدير" وخناقات هدير وبينا ميعاد ج٢".

 

وحقق مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني حالة نجاح كبير عقب عرض أولى حلقاته والتي امتزجت بين الرومانسية والكوميديا، وتصدر العمل قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة واتش ات الرقمية.

 

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

ويعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني على قناة dmc من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا.

 

ويذاع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc دراما من يوم الأحد إلى الخميس حيث تعرض للمرة الأولى في تمام الساعة الحادية عشر، وللمرة الثانية الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة الساعة 5 مساء.

 

ويشارك في مسلسل وبينا معاد 2، مجموعة من النجوم أبرزهم: شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، والطفلة كنزي رماح.


يتناول مسلسل وبينا ميعاد 2 قصة عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن صبري فواز الذي فقد زوجته وتركت له 4 أولاد، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها وترك لها 4 بنات، تربى أولاد حسن على الديمقراطية بينما تربت البنات على الكبت والديكتاتورية. تحاول البنات التمرد على سيطرة والدتهن لكنها تبقى تراقبهن بحذر شديد خوفًا عليهن، وفي نهاية الجزء الأول ترابطت العائلتين بشكل مختلف ولكن هذه المرة عن طريق الأبناء.

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