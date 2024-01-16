الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبطال المسرحية الغنائية "قمر الغجر" يعقدون مؤتمرا صحفيا بمسرح البالون.. غدًا

مسرحية قمر الغجر
مسرحية "قمر الغجر"

يعقد أبطال المسرحية الاستعراضية الغنائية "قمر الغجر" بطولة النجمة ميرنا وليد مؤتمرا صحفيا، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بمسرح البالون في العجوزة.

ومن المقرر أن يتحدث أبطال العمل خلال المؤتمر الصحفي عن أدوارهم واختيارهم في هذا العمل.

يذكر أن مسرحية "قمر الغجر" تم افتتاحها يوم الأربعاء الماضي على خشبة مسرح البالون وتعرض يوميا عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع وتستمر حتى يوم 12 فبراير المقبل.

تدور أحداث مسرحية قمر الغجر في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى وتتناول قصة العشق التي جمعت بين قمر الغجرية وبين "أمير" نجل الوزير.

وتتوالى الأحداث التي تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هي عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم وتقاليدهم وأيضا أجواء طلبة الجامعات بثقافتهم المعاصرة وتتضح تلك الأجواء الثلاثة بنهاية العرض بمشاركة كل الأطراف بحفل الزفاف.

ومن جانبها أعربت ميرنا وليد في تصريحات صحفية عن سعادتها بالعودة القوية إلى خشبة المسرح بعرض مسرحي إستعراضي قوي مثل "قمر الغجر" وقالت : أنا في منتهى السعادة بمشاركتي في عرض "قمر الغجر".

وأضافت ميرنا وليد كما أنني سعيدة بعودتي للمسرح مرة أخرى وأتمنى أن ينال العرض إعجاب الجمهور.

مسرحية "قمر الغجر" بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي وفاء السيد، عصام عبدالله، نهلة خليل، أحمد السباعي،، صابر عبدالله، أحمد مصطفى، سيف عبدالرحمن، فتحي سعد، حسان العربي، محمد زينهم.

هيئة إخراج العرض المسرحي قمر الغجر هشام الحصري، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو موسى، شمس شاهين .. فكرة الأديب محمود مكي والعرض المسرحي من كتابة وإخراج الدكتور عمرو دوارة.

وافتتح الفنان القدير أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الأيام الماضية العرض الغنائي الاستعراض "قمر الغجر"، وبدأ الافتتاح بالسلام الجمهوري ثم افتتحت الستار.

قمر الغجر ميرنا وليد مسرح البالون مسرحية قمر الغجر علاء حسني

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