مسلسل "حالة خاصة" يواصل تصدره قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT

يواصل مسلسل “حالة خاصة” الذي تخوض بطولته النجمة غادة عادل تصدره لمنصة WATCH IT الرقمية وذلك منذ انطلاق عرضه خلال الأيام الماضية.

وتصدر مسلسل “حالة خاصة” المركز الأول لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT، وحقق العمل ردود أفعال قوية من قبل الجمهور وذلك بسبب قصته وأحداثه المختلفة.

مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبوالروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

قصة مسلسل حالة خاصة

يتناول العمل قصة نديم أبو سريع وهو الشخص الذي يعاني من التوحد ويقدم حالة استثنائية من الذكاء الذي يجعله يصل لأعلى المراكز في كل مجال يدخل فيه، لكنه مع كل ذلك لا يجد نفسه سعيدا أو يشعر بمدى النجاح الذي يقدمه، ليظل وحيدًا منطويا على نفسه لأبعد الحدود.

ويجسد طه دسوقي، شخصية نديم أحمد أبو سريع، وهو شاب يعاني من مرض التوحد ويحاول التغلب على التحديات التي يواجهها في حياته، بعد أن تخرج في كلية الحقوق ولم يتم تعيينه في الكلية، لأنه "حالة خاصة"، ويتمنى أن يصبح محاميًا ناجحا، فيتقدم بالعمل في مكتب المحامية الشهيرة أماني النجار التي تجسدها الفنانة غادة عادل.