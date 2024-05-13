"سلام سلاح لعظماء مصر " يتصدر ترند "إكس".. ما القصة؟ (صور)

تصدر هاشتاج "#سلام_سلاح_لعظماء_مصر" ترند منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية، في أعقاب ما يحدث في المنطقة من تصعيد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وفعّل النشطاء عبر منصة التغريدات "X"، الأكثر استخدامًا حول العالم، هاشتاج "سلام سلاح لعظماء مصر"، مرفقًا بصور عديدة للجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وذلك دعمًا لجهود القيادة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد المغردون عبر تدويناتهم المختلفة، كامل ثقتهم في الجيش المصري الذي إذا حاول العدو استفزازه فلن يهاب شيئا في الدفاع عن أراضيه.

وثمن المتابعين مسيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة التطرف والإرهاب والتصدّى لكافة الحروب التي نالت بمصر لفترة من السنوات، مقدمين الشكر له، وداعمين جهودة والدولة المصرية في الحفاظ على الوطن والأاضي المصرية.

تفويض شعبي

كما فوّض النشطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كافة الصلاحيات التي من شأنَّها حفظ الأراضي المصرية ومواجهة الأعداء الذين يريدون النيل من مصر، خاصة في أعقاب ما يحدث في رفح والعملية الإسرائيلية التي تتخذها إسرائيل في رفح الفلسطينية، ضاربة بكل الأعراف والقوانين الدولية.

مصر تعلن اعتزامها التدخل ضد إسرائيل أمام “العدل الدولية”

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان لها، اعتزام مصر التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وأوضحت أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.