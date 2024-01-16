"أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث أمم إفريقيا لكرة اليد

حصلت قنوات "أون تايم سبورتس" على حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتستضيف الصالات المغطاة باستاد القاهرة مباريات البطولة التي تقام في الفترة من 17 يناير إلى 27 يناير 2024، ومؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 ، وكأس العالم 2025.

ويقام حفل افتتاح البطولة السادسة مساء يوم غد الأربعاء في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بينما يستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بلقاء غينيا الثامنة مساء.

وتنقل فعاليات البطولة عبر قنوات أون تايم سبورتس، بجانب عدد من القنوات العربية والإفريقية الأخرى.

وتأتي خطوة نقل الحدث الإفريقي الهام على قنوات "أون تايم سبورتس"، في إطار خطة تطوير قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لكافة قنوات القطاع.

تردد قناة أون تايم سبورت 2023

يمكن للمتابعين تنزيل القناة عبر أجهزة استقبالهم من خلال تردد قناة أون تايم سبورت 2023 عبر الترددات التالية.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على هذه الإحداثيات للاستمتاع بمشاهدة البث الرياضي على قنوات أون تايم سبورت 2023.