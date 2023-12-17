الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيفية تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 على الرسيفر

اون سبورت
اون سبورت

يبحث العديد من محبي الرياضة عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 حيث زاد البحث علي جوجل عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024.

وترصد الدستور خلال التقرير التالي كافة التفاصيل التي يسعي المواطن لمعرفتها عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024.

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تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 

الترددات هي كما تم إعلانها رسميا علي الصفحة الرسمية الخاصة بقنوات أون تايم سبورت

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.
التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

وبالتزامن مع البحث عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديد يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل تنسيق القنوات او تنزيلها علي الرسيفر وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كيف تقوم بجلب تردد قناة اون تايم سبورت الجديد علي الرسيفر الخاص بك.
 

كيف تنزيل تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 علي الرسيفر

في الخطوة الأولى للحصول على  تردد قناة اون تايم سبورت الجديد يجب عليك فصل جهاز الرسيفر من على التلفاز ثم تقوم بتوصيل سلك الأرضى والذى يتم ضبطه من فوق المنزل للحصول على اشارة.
وفي الخطوة التالية بعدها تقوم بالضغط على زر الاعدادت فى الريموت الخاص بالتلفاز ثم تقوم بالدخول على توليف قناة أرضية.
تقوم بعمل توليف تلقائى للقنوات.

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أما في الخطوة القادمة الخاصة تردد قناة اون تايم سبورت الجديد: ثم تقوم بالضغط على زر البحث وكتابة التردد الرقمى الموضح بالاعلى  ثم الانتظار بضع دقائق حتى يتم تنزيل القناة بشكل كامل وبجودة عالية.


وفى حالة وجود تشويش لابد من التوجه إلى الإريال الموجود باعلى منزلك وتحريكه حتى يتم الحصول على أعلى جودة ممكنة.

ومن المقرر أن يتم إذاعة المباراة بين الأهلي ونظيره الغاني علي قناة بين سبورت الناقل الحصري للبطولة عبر شاشتها beIN Sports HD 6،كما يمكن نقل المباراة بشكل مجاني عبر قناة أون تايم سبورت علي البث الأرضي.

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